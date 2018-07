Liga de Quito en busca de sellar pasaporte a Libertadores y de finalista 

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito saldrá el próximo sábado, en su visita al Guayaquil City, en procura de sellar su pasaporte a la próxima Copa Libertadores y de primer finalista por el título de este año en la penúltima fecha de la primera etapa en Ecuador.

Con 45 puntos, el cuadro quiteño necesitará de un punto para aniquilar cualquier opción del segundo de la tabla de posiciones, Barcelona Sporting Club, que tiene 39 puntos.



Sin embargo, el equipo líder echará de menos a su capitán y goleador con 9 tantos, el argentino Hernán Barcos, por suspensión de un partido.

Por su parte, el cuadro guayaquileño necesita con urgencia de la victoria para zafarse de los últimos puestos y evitarse complicaciones con la pérdida de la categoría para el próximo año.



Entretanto, los jugadores y cuerpo técnico de Barcelona SC prometieron la victoria a sus aficionados sobre el colista, Técnico Universitario, pase lo que pase entre Guayaquil City y Liga.



La suma de puntos será importante para Barcelona SC, puesto que el segundo de la tabla de posiciones al término de las dos etapas, recibirá un cupo directo para la etapa de Grupos de la Copa Libertadores 2019, y premiará al tercero y cuarto con la fase de repesca del torneo continental también de 2019.



Universidad Católica que, con 37 puntos, se quedó en la fecha pasada sin ninguna opción de ganar la primera etapa tras la derrota por 2-1 ante Liga de Quito, visitará a Deportivo Cuenca, que esta entre los últimos con 18 puntos.



El campeón actual, Emelec, visitará a Macará con el propósito de consolidar la idea futbolística de su nuevo técnico, el argentino Mariano Soso, y Macará para ratificar el buen momento futbolístico, por lo que el encuentro promete ser espectante.