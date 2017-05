La campaña 2017 de Liga de Quito es peor que la de 2016 en el torneo local

Los directivos de Liga de Quito utilizaron el informe técnico de Álex Aguinaga para 'afinar' la plantilla del equipo 2017. Aguinaga fue el último de los tres técnicos con los que contó la 'U' en el 2016.

En su paso, entre julio y diciembre, concluyó que los "jugadores de Liga son buenas personas, pero no trabajan por el grupo". Así, se marcharon 10 jugadores, entre ellos Daniel Angulo, Luis Bolaños y Brahian Alemán.



Este último mantuvo inconvenientes con el DT, quien no lo ponía desde el inicio de los partidos. "Me fui del club por Aguinaga", confesó el uruguayo en Argentina. Según Rodrigo Paz, presidente honorario de LDU y asesor de la Comisión Económica, con estos cambios se buscó la unión en el grupo. "Esto sí ha mejorado. Voy al entrenamiento y veo a los jugadores comprometidos". La paradoja es que el rendimiento futbolístico del plantel, en cambio, disminuyó en relación al año pasado.



Tras 14 fechas jugadas, el conjunto albo es penúltimo con nueve puntos, entre 12 clubes de la Serie A. Registra un triunfo, siete derrotas y seis empates. A estas alturas del torneo 2016, el conjunto azucena tenía mejores números.



Acumulaba 16 puntos por cuatro triunfos, cuatro empates y seis derrotas con el técnico Álvaro Gutiérrez. El uruguayo fue el segundo técnico del 2016 tras el paso de Claudio Borghi. La falta de resultados positivos, según el técnico actual Gustavo Munúa, obedece al "nerviosismo" de sus jugadores.

Estima que la presión por alcanzar un triunfo genera el temor a fallar. Los errores de la 'U' se evidencian, sobre todo, en la defensa y en el arco, en lo que va del torneo. El arquero Daniel Viteri ha encajado 22 tantos. Con esta cifra, Liga es el tercer peor plantel en defensa. Solo el Clan Juvenil y El Nacional han recibido más tantos.



Al cuadro de Sangolquí le han marcado 26 conquistas y a los puros criollos, 24. Con las cifras en contra, Munúa recalcó que se mantendrá en el cargo. Los dirigentes debían reunirse anoche con el técnico para que explicara el mal rendimiento. Entre los dirigentes, ya se analiza la posibilidad de fichar nuevos jugadores y desprenderse de otros para la segunda etapa, que se iniciará en julio.



Según Paz se evaluará el desempeño de los uruguayos Felipe Rodríguez (lesionado) y Rubén Olivera. Este último fue suplente en el cotejo ante Deportivo Cuenca, el domingo. Uno de los refuerzos ya contratados es Aníbal Chalá, lateral zurdo de 21 años. El imbabureño se presentó ayer a los chequeos médicos antes de firmar un contrato por el resto de la temporada. Chalá se recupera de una operación a la que se sometió hace 10 semanas por un dolor en el abdomen. Por ello, recién podrá entrenarse en unos 21 días con sus nuevos compañeros. Hoy, irá al Complejo de Pomasqui para conocerlos. El jugador llega como alternativa para ocupar un puesto donde han 'rotado' Édison Vega, Henry Quiñónez y John Narvaéz.