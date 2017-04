Gustavo Munúa: 'Me parece bárbaro que Liga piense en Edgardo Bauza'

El técnico Gustavo Munúa está ratificado en Liga de Quito para el resto de la temporada pese a los malos resultados que suma el equipo: cuatro derrotas, cinco empates y una victoria en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.

Con estos antecedentes, al entrenador uruguayo no le incomoda que los directivos de Liga de Quito piensen en Edgardo Bauza, quien -hace pocos días- aseguró que en LDU "tienen las llaves" para volver en cualquier momento.



Esta mañana del 27 de abril, al entrenador le consultaron sobre las declaraciones de 'El Patón'. "Me parece bárbaro que Liga siempre esté pensando en él (Bauza)", expresó Munúa, previo al entrenamiento de los albos que jugarán ante El Nacional, este domingo 30 de abril, en el estadio Olímpico Atahualpa, a las 11:15. En el anterior juego, los equipos empataron 2-2 en el estadio Casa Blanca.



"Una persona como Edgardo que esté cerca de Liga me parece bienvenido, un acierto total", añadió Munúa. Reveló que lo conoció al inicio de la temporada cuando Bauza vino de visita a Quito y al Complejo de Pomasqui. "Es una persona espectacular con quien se puede intercambiar criterios y aprender", recalcó el DT de LDU.



Munúa admitió además que la situación del equipo es complicada y prevé que el plantel no tendrá paz en los cotejos. "De aquí a diciembre no vamos a tener semanas tranquilas", agregó el charrúa.