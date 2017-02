Jaime Ayoví está a un paso del fútbol chino, según portal deportivo argentino

TyC Sports medio de comunicación deportivo argentino, difundió la mañana del lunes 20 de febrero de 2017, una información respecto al futuro deportivo del delantero ecuatoriano Jaime Ayoví.

El futbolista esmeraldeño quien jugó en Godoy Cruz, las tres últimas temporadas, continuará en el Beijing Renhe de China. Según TyC Sports, la principal razón para esta transacción por el jugador ecuatoriano, es para no tener que pagar una multa al Tijuana de México, socio en el pase de Ayoví.



El portal argentino destaca que Godoy Cruz se beneficiará de esta transacción con un ingreso de USD 1,5 millones.



A continuación, la noticia publicada por TyC Sports:



"Jaime Ayoví, delantero ecuatoriano que jugó los últimos tres años en Godoy Cruz de Mendoza, continuará su carrera en el Beijing Renhe de China.



El Tomba habría buscado vender al atacante para no tener que pagar una multa al Tijuana de México, socio en el pase del jugador.



Ayoví, de 28 años, comenzó su carrera en el Emelec y vistió las camisetas del Manta, Toluca, Pachuca, Al Nassr de Arabia, Liga de Quito y Tijuana. Ahora jugará en el Beijing Renhe, de la League One de China (la segunda división)".