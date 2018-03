Independiente del Valle pone en juego su invicto ante Universidad Católica

La directiva de Independiente del Valle analizó dos factores para definir el horario de los partidos como locales. En los juegos ante Aucas y ante Guayaquil City, en este año, en las cabinas de radio y en el palco de directivos hubo problemas de visibilidad.

A las 16:00, desde la tribuna nueva del escenario de Sangolquí, el sol impide una visión clara a la cancha del estadio de la Liga Cantonal Rumiñahui.

“Cuando hay lluvias, en cambio, casi siempre es a las 17:00. Conversamos con el cuerpo técnico y optamos por el horario de las 18:00. Así damos facilidad a la gente que trabaja los sábados”, dijo Santiago Morales, gerente de Independiente.

El horario de los partidos fue discutido con el cuerpo técnico y con los futbolistas. Después de los diálogos acordaron que los juegos de local, en Sangolquí, serán a las 18:00.



En ese horario, Independiente jugará hoy ante la Universidad Católica, en el inicio de la sexta fecha del torneo.



Antes del partido de hoy, la directiva de los rayados brindará una conferencia de prensa para presentar un nuevo emprendimiento del club: el IDV Café. El proyecto consistirá en una línea de café que tendrá la marca del club.



Esto se impulsó como parte de los proyectos de emprendimiento con el dinero recaudado en beneficio de los damnificados del terremoto ocurrido en Manabí, en el 2016.

En lo futbolístico, el DT Gabriel Schürrer explicó que no tiene problema con el horario de los partidos. “Estamos enfocados en no perder más puntos de locales. Universidad Católica juega bien y esperamos no cometer errores en el partido”, dijo el argentino.

Durante los entrenamientos de la semana, Independiente trabajó las jugadas a partir de la pelota detenida. El volante manabita Efrén Mera y Bily Arce ensayaron tiros libres, tiros de esquina y remates al arco desde afuera del área.



Schürrer ensayó con Maximiliano Barreiro en el ataque. Con los zagueros Juan Pablo Segovia, Richard Schunke y Fernando León hizo fútbol manteniendo la línea de tres defensas. “Como grupo estamos fuertes y venimos de un envión anímico importante.

Tratamos de darle buen trato al balón. Hay que aprovechar la contundencia y que hemos sido ordenados. Eso será clave ante Católica”, dijo Mera.

El ‘equipo santo’, por su ­parte, está completo y tratará de volver a sumar tres puntos. El delantero John Jairo Cifuente, goleador del cam­peonato con seis tantos, está en un buen momento.

El entrenador colombiano Santiago Escobar anunció que mantendrá el planteamiento y el equipo que venció a Emelec el lunes pasado en Quito.

“Hay que felicitar el trabajo del departamento médico y de fisioterapia. No hay futbolistas lesionados por el momento. Tenemos el grupo completo y trataremos de lograr tres puntos más”, dijo ‘Sachi’ Escobar.



El delantero Luis Miguel Escalada era el único que realizaba trabajos de recuperación. El ‘Pichu’ ya está a disposición del cuerpo técnico, pero prefiere mejorar su rendimiento en la parte física.



Escobar mantendrá la línea defensiva con Andrés López como lateral derecho, Yúber Mosquera y Guillermo de los Santos como centrales y Wilmer Meneses por izquierda.



Uno de los futbolistas que tendrá a toda su familia en las gradas del estadio será Andrés Oña. El mediocampista de Universidad Católica atraviesa un buen momento. Es titular fijo en el esquema de ‘Sachi’ y confía en lograr una victoria .



Católica tratará de quitar el invicto a Independiente.