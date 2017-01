Posible fichaje de Cristhian Noboa por el Zenit, desató críticas de aficionados del FC Rostov 

El Zenit de San Petersburgo, club protagonista en los torneos europeos y en la Liga Premier de Rusia, ha fijado su atención en Cristhian Noboa, mediocampista ecuatoriano que ha cumplido con estupendas campañas desde que llegó a su actual club el FC Rostov.

El interés del Zenit por el volante ecuatoriano y de la Selección nacional, derivó en las primeras conversaciones a escala dirigencial entre clubes y existe en un supuesto acuerdo con el FC Rostov, según informó el periodista Julio Vacacela en su cuenta de Twitter (@juliovacacela). Según Vacacela, solo queda por definir la situación con el propio Noboa.

La prensa rusa indica que el Zenit le ofrece a Cristhian Noboa un contrato por dos años y medio. Su vínculo con el Rostov acaba en 6 meses. pic.twitter.com/GzmyrSkbkM — Julio Vacacela (@juliovacacela) 16 de enero de 2017

El Zenit, pretende contar con los servicios del futbolista tricolor, como uno de sus principales refuerzos para esta temporada. Sin embargo, Noboa todavía mantiene un contrato de seis meses con su actual club (FC Rostov) pero, una vez terminado el mencionado contrato, el 'Zar' podrá negociar con cualquier club. De allí que el Zenit pretende fichar de inmediato al ecuatoriano con un contrato de dos años y medio. Es decir, hasta junio de 2019.



El periodista deportivo Julio Vacacela explicó en Twitter, señalando a su vez información de la prensa rusa, que Noboa estaría interesado en un contrato a largo plazo con el Zenit, pero no hay acuerdo con sus agentes.



Por otra parte, el periodista hizo mención a las declaraciones realizadas por un dirigente del FC Rostov, en donde menciona que "Cristhian Noboa ha hecho mucho por el club y estamos agradecidos. Entendemos su deseo de jugar en otro equipo". "Si Cristhian Noboa encuentra otro club y hacen una buena propuesta estamos dispuestos a dejarlo salir de mutuo acuerdo".



El medio ruso Rossiyskaya Gazeta, señaló que "Cristhian Noboa ya expresó su deseo de dejar el Rostov y hay clubes interesados en China, Qatar, México y los Emiratos Árabes".

La información sobre el posible traspaso de Noboa al Zenit de San Petersburgo, hizo que los aficionados de su aún club, el FC Rostov acosen al futbolista ecuatoriano e incluso lo tilden de 'traidor' en las redes sociales.



Esto provocó que Olga Noboa Romanova, esposa del futbolista, lo defienda en Instagram: "Nunca entenderé a esta gente. ¿Qué los mueve? ¿Su incapacidad de hacer algo útil? Estoy orgullosa de Cristhian. Gran jugador y mejor padre". "Lo siento por ustedes", fue la respuesta de la esposa de Cristhian Noboa ante el acoso de los hinchas del Rostov ante su inminente salida.



Mientras tanto, Noboa señaló a Rossiyskaya Gazeta: "He cambiado mucho con los años. Podría decir que soy una persona diferente. Hoy me considero mitad ecuatoriano mitad ruso". "Gracias a Olga entiendo mejor a los rusos pero aún no me manejo 100%. Mi hijo mayor entiende español y contesta en ruso". "Yo quiero retirarme en Ecuador pero no tengo la respuesta a esta pregunta. "Depende mucho de mi esposa y de mi familia". "Quiero lo mejor para mi familia. Me gusta Ecuador pero nadie sabe lo que sucederá en el futuro".



Noboa, de 31 años, llegó al balompié ruso específicamente al Rubin Kazan en 2007 en donde se mantuvo durante cinco temporadas cuando fichó por el Dinamo de Moscú. Allí actuó en tres temporadas para pasar al PAOK FC en donde actuó durante seis meses y llegó al FC Rostov club con el que jugó la fase de grupos de la UEFA Champions League y se clasificó además, a la Europa League.