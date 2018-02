Las jugadoras de la Selección Sub 17 tienen una nueva mentalidad

‘Estas chicas vienen con un chip diferente, el que dice: Soy mujer y puedo jugar fútbol. Es una generación de chicas más libres, con menos barreras sociales”. Quien habla es Vanessa Arauz, la entrenadora de la Selección Sub 17, que inició la preparación para el Campeonato Sudamericano que se realizará en Argentina el próximo mes.

La entrenadora agarra en sus manos un nuevo desafío, con grandes complicaciones, como lo han sido todos desde que inició su carrera como seleccionadora nacional en el 2013. “Con ellas vamos a iniciar un nuevo proceso”. Sin embargo, trabajará en muy corto tiempo: tres semanas y luego a la competencia. “Ha sido difícil conformar este grupo porque no contamos con un torneo nacional donde se las pueda observar. Algunas han jugado partidos en el Campeonato Nacional y a otras tuvimos que hacerles un seguimiento en los torneos colegiales y en los Juegos Nacionales Prejuveniles”.

En este grupo también hay jugadoras a las que conoció en el ‘scouting’ que hizo por el país. “Varias de ellas se han formado en escuelas de fútbol mixtas o solo para niñas, que ya existen en distintas ciudades”.

Esa formación técnica la deja algo aliviada. “Las chiquitas, de la Sub 10 para adelante, ya tienen ese nuevo chip interno que les permite desarrollarse. Tienen formación futbolística y otros objetivos, como lograr una meta universitaria por el fútbol y salir del país”, dijo. Hizo una comparación muy clara, “hace diez años, Ligia Moreira (capitana de la Selección mayor, que jugó el Mundial 2015) se presentaba a la Selección porque la descubrieron. Le gustaba el fútbol y había jugado en su barrio”.

Tiene a su favor el hecho de que siete seleccionadas dispu­taron algunos partidos del Sudamericano Sub 20, que jugó el mes pasado, pero que no pudo llegar al cuadrangular final y a disputar uno de los dos cupos al Mundial.



“Decidimos hacerlo así, para que en este Sub 17 no sean debutantes por completo. Los dos torneos eran seguidos el uno del otro. Algo similar lo hicieron las selecciones de Argentina, Uruguay y Paraguay”.

Pero al igual que la Selección Sub 20, la DT dice que este grupo de chicas no acumula partidos competitivos que les permita crecer. Se organiza un campeonato nacional de clubes que cada año es más corto, de seis meses pasó a tres fines de semana, como en el 2017.

“El campeonato nacional no solamente debe organizarse en la categoría adulta sino también en Sub 12, Sub 14 y Sub 16, que permita ver la evolución de estas jugadoras”.



Pero su idea es más ambiciosa: pide que se implemente la Liga Nacional Profesional de Fútbol Femenino, para que las chicas pueden dedicarse a esta actividad. “A nivel de Sudamérica, ha mejorado el fútbol de Colombia con la Liga Profesional, sus jugadoras fichan para clubes de Europa y Estados Unidos. Lo mismo sucede con las Ligas de Chile y Paraguay”.

Como el tiempo de preparación para el Sudamericano le queda corto, el trabajo lo realiza a doble jornada en la Casa de la Selección, en Quito. En las tardes también habla con sus jugadoras de su idea táctica, “que la están asimilando. También vamos a hablar de reglamentación y las estrategia con las que suelen jugar las selecciones rivales”.



La Selección se entrenará hasta el viernes en Quito. El 1 de marzo retornará a la capital con las 22 chicas, incluidas las tres guardametas (como exige la Conmebol), que irán al Sudamericano.

El torneo se realizará en San Juan, Argentina, del 5 al 30 de marzo, y entregará dos cupos al Mundial Uruguay 2018.



18 selecciones jugarán en noviembre el Mundial Sub 17 en Uruguay



Dos cupos al Mundial de la categoría se reparten en el Sudamericano



25 días de entrenamiento cumplirán en Quito las seleccionadas



14 clubes y escuelas son las que aportan a la Selección Sub 17.



5 jugadoras aportan Universidad San Francisco y 7 de Febrero.