La FEF impuso 38 multas por falta de médicos en los clubes de la serie B en las 17 fechas jugadas

Siete de los 12 clubes de la Serie B recibieron sanciones este año, por incumplir con el requerimiento de presentar un médico en cancha, durante los partidos del campeonato, como lo establece el artículo 126 del reglamento de la Comisión Disciplinaria.

Gualaceo y Clan Juvenil, son los equipos que más multas acumulan por esta falta. Según establece la normativa, los clubes que no tengan médico deberán pagar 100 UDM (Unidad Deportiva Monetaria), que corresponde a USD 100.



Hasta la fecha 17 de la serie B, la FEF recaudó USD 3 800 por concepto de las 38 multas, entre todos los equipos sancionados. La jornada 18, que se disputó el fin de semana, se analizará el martes 19 de junio.



Según Fabián Serrano, presidente de Gualaceo, ellos contratan al médico Edmundo Seminario, pero por temas inherentes a su profesión no puede asistir a todos los partidos. El galeno atiende a los jugadores en su consultorio, según contó el directivo.



Pese a la explicación del directivo, el equipo austral arrastra este tipo de irregularidades desde el 2017, temporada en la que fue sancionado 22 veces por la misma razón, según las planillas de la FEF.

Álex de la Torre, vicepresidente de la FEF, reconoce que estos problemas se repiten por la falta de sanciones ejemplarizadoras. A decir del dirigente, las multas son bajas, por lo que los clubes prefieren pagar el dinero que establece el reglamento, en lugar de contratar a médicos permanentes.



A partir del próximo año la Liga Profesional administrará el torneo, y según la previsión este organismo se encargará de regular estos aspectos. Según Luis Manfredi, director ejecutivo, tendrán que hacer un análisis profundo de la realidad de cada uno de los clubes.



“Son temas puntuales que aún no manejo, pero muchas veces estos problemas se dan más por falta de recursos que por falta de predisposición. A lo mejor no se trata de que no quieran, sino que no pueden contratar”, dijo el empresario español.

Estos son los equipos y la cantidad de veces que recibieron esta multa, en lo que va del año:



Clan Juvenil: 10



Gualaceo: 10



Liga de Loja: 5



Puerto Quito: 4



Manta: 4



América: 3



Liga de Portoviejo: 2