Esteban Paz se reúne con Hernán Barcos por la continuidad del goleador

“Si Hernán (Barcos) decide irse hasta el 30 de junio no hay nada que se pueda hacer”. Esas fueron las palabras de Esteban Paz, presidente de la Comisión Ejecutiva de Liga Deportiva Universitaria, sobre la continuidad del goleador en el club hasta el final del año.

El capitán de los albos puede hacer uso de una cláusula en su contrato hasta el 30 de junio del 2018 para dejar el equipo universitario, que marcha líder en la primera etapa del Campeonato Ecuatoriano en busca de la clasificación a la final y un cupo a la Copa Libertadores de América del 2019.



Paz expresó que “se está generando demasiada presión” por la decisión del ‘Pirata’, pero admitió que existe la cláusula. Por ello, tiene previsto reunirse con el delantero argentino este jueves 14 de junio. “Vamos a reunirnos con él. Hasta el 15 de junio le hemos pedido que nos trate de identificar su futuro”, expresó el dirigente en la Asamblea Nacional, a donde acudió por invitación del legislador Sebastián Palacios para intervenir en una discusión por la ley contra la violencia en el fútbol.



Eso sí, el directivo recalcó que no ve al argentino con interés por dejar al plantel. “No le veo con el deseo de salir. Él no es un muchacho y se da cuenta que es muy traumático salir de equipo a estas alturas. La campaña de Liga también le ayuda. Pero hasta el 30 de junio todo puede pasar”.



¿Hernán Pellerano se quedará en el plantel? Paz defendió al zaguero argentino, quien vino como refuerzo, pero es suplente. “¿Qué pasa, Dios no quiera, si se lesionan Franklin Guerra o Ándersson Ordóñez?”, respondió a modo de pregunta.



Además, recalcó que Claudio Bieler no puede venir a ser “el tercer delantero de Liga”. Al momento, Hernán Barcos y Juan Luis Anangonó, suplente, son los atacantes preferidos por el técnico Pablo Repetto. Añadió que mantiene una relación de amistad con el ‘Taca’ Bieler.