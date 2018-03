Estas son las opciones para ver los partidos de la sexta fecha del campeonato ecuatoriano 

La sexta fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol se jugará entre el sábado 24 y el domingo 25 de marzo. Los partidos no serán transmitidos por un canal de televisión de señal abierta o una cableoperadora, pero al menos tres podrán ser vistos en vivo por las redes sociales de los clubes.

Aquí, una guía.



Sábado 24 de marzo

Independiente vs. Universidad Católica, a las 18:00, en el estadio de la Liga Cantonal de Rumiñahui

Transmisión: Facebook y Youtube oficiales de Independiente del Valle

Domingo 25 de marzo

Aucas vs. Barcelona, a las 12:00, en el estadio de Chillogallo.

Transmisión: Será emitido por una red social de Aucas. El club define si lo hace por Facebook o Youtube



El Nacional vs. Guayaquil City, a las 12:00, en el Olímpico Atahualpa

Transmisión: El ‘Nacho’ aún no resuelve si emite el cotejo por las redes sociales



Macará vs. Técnico Universitario, a las 12:00, en el estadio Bellavista

Transmisión: No habrá transmisión por las redes sociales del Macará



Delfín vs. Deportivo Cuenca, a las 12:00, en el Jocay

Transmisión: El club manabita no resuelve si transmitirá el juego por redes sociales



Emelec vs. Liga de Quito, a las 16:30, en el Capwell

Transmisión: Por el Youtube oficial de Emelec