Tres derrotas consecutivas y seis lesionados, evidencian una crisis en Emelec

Emelec no había perdido tres partidos seguidos desde el 2013, y en esta temporada ya repitió esa mala racha. Los eléctricos se ubicaron en la cuarta casilla del torneo local tras perder ante Universidad Católica y Liga de Quito, sumada a la derrota contra Flamengo, por la Copa Libertadores.

Hace cinco años -entre el 25 de mayo y el 23 de junio- perdieron ante El Nacional, Liga de Quito y Deportivo Cuenca. “Nos tenemos que poner fuertes ante este momento y trabajar más”, dijo el entrenador Alfredo Arias.



Además de las tres derrotas seguidas, los eléctricos suman seis jugadores lesionados, en las seis primeras fechas el campeonato. Los últimos fueron Nelson Solíz y Jefferson Montero, quienes sufrieron molestias físicas durante el juego ante los albos, el 25 de marzo.

Ellos se sumaron a Pedro Quiñónez, Osbaldo Lastra, Holger Matamoros y Fernando Luna. Todos ellos realizaron trabajos de terapia física, por complicaciones que arrastran desde la pretemporada, que realizaron en enero, en Montevideo, Uruguay.



Sin embargo, el entrenador confía en que saldrán del mal momento. “En 2 años recién erramos un penal, no lo había visto antes con mis jugadores. Los vi muy tristes en el vestuario. Nadie puede decirles que no corrieron o atacaron. Simplemente No entró la pelota”, dijo.



El próximo rival de los eléctricos será Técnico Universitario. El partido está previsto para el domingo 1 de abril, en el estadio Bellavista. Arias espera salir de la mala racha, con un triunfo fuera de casa.