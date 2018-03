Cuatro partidos de la séptima fecha se transmitirán en vivo y dos en diferido

La productora Gujoal volverá a levantar la señal de los partidos del campeonato nacional, contratada por la empresa Gol TV. La compañía ecuatoriana dejó lista la grilla de partidos que se verán en vivo y en diferido.

“Será un trabajo duro, el domingo empezaremos con la primera transmisión desde las 11:30, y terminaremos la última a las 23:30”, contó Greco Icaza, representante de la productora guayaquileña, que levanta la señal del campeonato desde el 2015.



Según contó Icaza, debido a los horarios establecidos en la FEF, no se podrán ver todos los partidos en vivo. Dos de los juegos se verán en diferido, para cumplir con el compromiso de televisar todos los encuentros.

A partir de la octava fecha, se volverán a programar los juegos entre viernes y lunes, para evitar que los partidos coincidan en los horarios y todos se puedan transmitir en vivo para los seguidores del fútbol.



CNT ya confirmó que tendrán la señal para disposición de sus suscriptores, por la señal de CNT Sports, que es el canal 300 de su parrilla de programación.



Por otra parte, la Asociación de Cableoperadoras Pequeñas (Asocope), dispuso que 74 de sus afiliados podrán transmitir el partido a través del canal de Gol TV, que varía dependiendo de la empresa proveedora.



Así quedó definida la transmisión de los partidos de la séptima jornada:

Sábado 31 de marzo



U. Católica vs Delfín, 16:00 (En Vivo)



Domingo 1 de abril



T. Universitario vs Emelec 12:00 (En Vivo)



D. Cuenca vs El Nacional 14: 00 (Diferido)



Barcelona vs Macará 17:00 (En Vivo)



Gye. City vs Aucas 19:30 (En Vivo)



Liga de Quito vs Ind. Del Valle 21:30 (Diferido)