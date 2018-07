¿Es Hernán Darío Gómez el técnico que necesita la Selección de Ecuador? 

LEA TAMBIÉN

El debate continúa entre los aficionados, los futbolistas, los dirigentes y otros actores del fútbol después de que el Directorio de la Ecuafútbol se decidió por el colombiano Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez como seleccionador de Ecuador.

Entre quienes están a favor de esa decisión prima el criterio de que el 'Bolillo', el DT que lideró el equipo que alcanzó la primera clasificación mundialista para la cita de Japón -Corea 2002, es una persona que puede unir y motivar a un grupo de jugadores donde no primó precisamente la unidad en la última eliminatoria.



Por el contrario, hay quienes creen que el colombiano no es la mejor opción. Dirigentes como Rodrigo Paz, de Liga de Quito, o Rodrigo Espinosa, presidente de AFNA, entre otros, se han manifestado contrarios a la decisión. "Yo recomendé en su primera venida a Gómez, pero ahora no es conveniente. Él es un gran motivador, pero no es un planificador. Y eso tiene que cambiar”, dijo el presidente vitalicio de LDU.

El problema del fútbol ecuatoriano no se soluciona con la llegada del Bolillo Gómez, el problema del fútbol ecuatoriano se soluciona con la salida de quienes lo designaron. — Rodrigo Espinosa (@boloespinosav) 18 de julio de 2018



Exjugadores como Víctor Sánchez (golero) y Juan Francisco Aguinaga (volante), coinciden que el 'Bolillo' puede aportar a la Selección. "Me parece una decisión acertada, de momento", dijo Aguinaga. "Ahora no se necesita solo el perfil de un entrenador. Hablamos de un cuerpo técnico que debe apoyar en los entrenamientos, que debe ir a los diferentes partidos y en el que todos trabajen", añadió el exvolante.



Por su parte, el exdefensa Santiago Jácome cree que el fútbol ecuatoriano atraviesa un momento "complicado" y por eso "el técnico que se haga cargo de nuestra selección, para que tenga resultados, tendrá que trabajar en un proyecto a largo plazo, de unos tres o cuatro años por lo menos. Lamentablemente nuestros jugadores emblemáticos a nivel internacional están terminando un ciclo importantísimo y reemplazarlos será difícil", dijo.



De igual forma, en las redes sociales miles de personas se han manifestado contrarios y a favor de la decisión del Directorio de la FEF. A continuación algunos de esos mensajes.

No es nada contra el Bolillo Gómez. Es contra el sistema del fútbol ecuatoriano. Preguntas necesarias para la FEF ¿Qué va a pasar en enero si se llegan a ir del directorio? ¿Volverá la estructura que se usó para los hechos delicitivos? — Mauricio Bayas Pérez (@maobayas) 18 de julio de 2018







Detrás de Gómez, ¿les sorprende que vuelva Luna? ¿Será raro ver otra vez el "13 míos y 10 tuyos"? ¿La bacanería?



No hemos aprendido nada del pasado



El fútbol ecuatoriano ha dado un retroceso de 20 años. Estamos mucho peor que ayer. — Esteban Ávila (@estebanavila) 18 de julio de 2018







Bolillo Gómez llegará al país en dos semanas....se planea no hacer partido en la primera fecha FIFA de las 6 que tendrá el resto del 2018. No lo espera un ambiente cálido, su contratación ha levantado mucho rechazo en afición y prensa. — Diego Arcos S. (@DiegoArcos14) 18 de julio de 2018







Bueno y Bolillo Gómez a la selección sería como volver con tu ex ?? 😓 ya sabes cómo terminará esa historia — Zancami  (@zandysz) 18 de julio de 2018













Veo que muchas personas están en contra de la contratación del Bolillo Gómez como DT de Ecuador.Les pregunto que de malo ha hecho el colombiano para que haya tanta resistencia en la afición? Me refiero al tema futbolistico? Quiero encontrar un gran argumento.Luego les doy el mio. — Camilo Taufic M (@camilin86) 18 de julio de 2018