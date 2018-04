CNT transmitirá la octava fecha del campeonato con señal de GolTV

Una vez que se solucionó el lío legal por los derechos de televisión del campeonato nacional, todos los partidos volverán a transmitirse en vivo por televisión. Para eso, la Mesa Ejecutiva, que establece los horarios, programó los juegos entre viernes y lunes.

A diferencia de la séptima fecha, en la que un partido se tuvo que ver en diferido y otro por señal abierta. En esta octava jornada, todos podrán transmitirse sin inconvenientes, ya que sus horarios no coinciden.



Los cinco juegos de la serie A y dos de la B, se verán a través de la señal de GolTV, en la operadora CNT y en 74 de las 200 cableras agremiadas en la Asocope. DirecTV, Univisa y TV Cable aún no llegan a un acuerdo con la empresa dueña de los derechos.

En el caso de CNT, aún están definiendo cual será el canal en el que se verá el partido. En la fecha anterior se usó el canal 300 (CNT Sports), pero ahora se prevé usar el canal 307 para habilitar el canal GolTV.



Así mismo, en las cableras de Asocope el canal que transmite varia dependiendo de la empresa y la ciudad.



Así se verá el fútbol este fin de semana:



Viernes 6 de abril

El Nacional vs. U. Católica (19:15)



Sábado 7 de abril

Ind. Del Valle vs. T. Universitario (18:00)



Domingo 8 de abril

Aucas vs. Dep. Cuenca (12:30)



Barcelona vs. Emelec (17:00)



Lunes 9 de abril

Macará vs. Gye. City (19:15)