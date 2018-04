Tras humillar al City, el Liverpool empata con el Everton en el clásico

Tres días después de su hazaña en Liga de Campeones contra el potente Manchester City, el Liverpool (3º) solo pudo empatar (0-0) como visitante en el derbi de la ciudad contra Everton (9º), este sábado en el primer partido de la 33ª jornada de Premier League.

En la clasificación, los 'Reds' (67 puntos) se aproximan un poco más a la segunda plaza del Manchester United (68), antes del otro derbi de la jornada United-City que podría coronar como campeones a los 'Citizens' en caso de victoria.

Tras su proeza en Anfield contra los mismos 'Citizens' en Liga de Campeones, el miércoles (3-0), Jürgen Klopp decidió hacer cambios para hacer descansar a sus jugadores más importantes para el partido de vuelta de cuartos de final en el campo del Manchester City, el martes.

El ataque del Liverpool se vio transformado e ineficaz. Mohamed Salah, lesionado contra los 'Citizens' , no estuvo en el derbi, aunque, antes del partido, Klopp se mostró confiado sobre su presencia en el Etihad Stadium el martes.



Sin el brasileño Roberto Firmino, que comenzó en el banquillo, solo Sadio Mané fue alineado al lado de Dominic Solanke y Danny Ings en el tridente ofensivo, incapaz de marcar.



En el primer período, el portero alemán del Liverpool, Loris Karius, salvó a su equipo tras un remate de Yannick Bolasie, a dos dedos de abrir el marcador (23) .



En el segundo acto, los 'Toffees' dominaron, pero pese a numerosas ocasiones, Cenk Tosun y Dominic Calvert-Lewin no pudieron anotar.



Cuarto en la tabla con los mismos puntos que el Liverpool (67) , el Tottenham venció 2-1 en la cancha del Stoke (19º) con un doblete del centrocampista danés Christian Eriksen (52 y 63) , en el partido que supuso la reaparición con los “ Spurs ” de Harry Kane.



Además, entre dos equipos de la zona media, el Newcastle (10º) sorprendió (2-1) al Leicester (9º) con un gol del español Ayoze Pérez (75) .



En la pelea por no descender el Crystal Palace (17º) empató 2-2 ante el Bournemouth (11º), mientras que el Huddersfield (16º) igualó 1-1 ante el Brighton (13º). El Swansea (15º) y el colista West Bromwich lograron el mismo resultado.



Finalmente el sorprendente Burnley (7º) ganó 2-1 al Watford (12º) , en el que marcó un gol el argentino Roberto Pereyra (61) .