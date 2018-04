Estos son los partidos de las Series A y B de Ecuador que se transmitirán por TV

El Clásico del Astillero será el partido más atractivo de la octava fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, se jugará este 8 de abril. El juego se verá por el canal 300 de la operadora CNT, con la señal que levanta GolTV, dueño de los derechos.

Mediante una tabla de programación publicada en su página de internet, GolTV se informó que además de los cinco partidos de la serie A, transmitirá dos partidos de la serie B, ambos a jugarse el sábado 7 de abril.



En total, este fin de semana se televisarán siete partidos. Eso debido a que el juego entre Liga de Quito y Delfín SC quedó suspendido, por la participación de ambos clubes en torneos de la Conmebol.



Así quedó definida la parrilla de partidos, que se televisarán por el canal 300 de CNT:



Viernes 6 de abril

Serie A

19:15

El Nacional vs. Universidad Católica



Sábado 7 de abril

Serie B

14:00

Manta vs. Liga de Portoviejo



16:00

Olmedo vs. Santa Rita



Serie A

18:00

Independiente del Valle vs. Técnico Universitario



Domingo 8 de abril



Serie A

12:30

Aucas vs. Deportivo Cuenca



17:00

Barcelona Sporting Club vs. Club Sport Emelec





Lunes 9 de abril

Serie A

19:15

Macará vs Guayaquil City FC