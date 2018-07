La arenga de Josep Guardiola al plantel del Manchester City: ‘Si tienen que odiarme, ódienme’

LEA TAMBIÉN

El video es un trailer de una serie que contará detalles de la transformación que el entrenador español está llevando adelante en el conjunto inglés.

Este lunes 23 de julio de 2018 se conoció el primer avance de la serie documental realizada por Amazon sobre el trabajo de Josep Guardiola como entrenador en el Manchester City que se enfoca en la temporada 2017-2018 que tuvo al club como campeón de la Premier League.



El trailer de All or Nothing (Todo o Nada) gira alrededor de una arenga del entrenador español en el vestuario de cara a sus jugadores, que desnuda su estrategia motivacional. En ella, el director técnico les pide a sus dirigidos que lo odien, porque evidentemente así son capaces de alcanzar un mejor nivel en el terreno de juego.



“Los voy a defender hasta el final en la rueda de prensa. Pero aquí (en el vestuario) les voy a decir la verdad. Hoy no he visto pasión por ganar. No la he visto. Algunos de ustedes juegan mejor cuando están enojados conmigo. Así que si tienen que odiarme, ódienme. No hay problema. Pero en cada entrenamiento, en cada partido, tienen que estar listos. Sé que tienen calidad, sé que son talentosos, pero para convertirlos en el mejor equipo tienen que aprender a jugar fútbol con coraje”, sostiene Guardiola.



Durante la charla se ven las reacciones de jugadores como John Stones, Sergio Agüero e Ilkai Gundogan, entre otros.



El documental se estrenará el viernes 17 de agosto y desde entonces se podrá ver cómo el cuerpo técnico de ‘Pep’ logró conquistar la Premier League 2017-2018 y la Copa de la Liga en esa misma campaña.