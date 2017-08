El técnico Antonio Conte se toma a risa las quejas del delantero Diego Costa

El entrenador italiano Antonio Conte rechazó este viernes hacer las paces con Diego Costa al tiempo que se tomó a risa las declaraciones del delantero hispanobrasileño, que dijo que el Chelsea le había tratado como un criminal.

“Es fantástico, fantástico, prefiero reírme. Te aseguro que todos los que el año pasado estaban en el Chelsea pueden decirte lo que ocurrió con Diego”, indicó el entrenador.

El delantero, de 28 años, está actualmente en Brasil y sigue peleado con Conte, quien a finales de la pasada campaña le hizo saber por un mensaje de texto que no contaba con él.



El atacante reveló a los medios el contenido del mensaje y el técnico decidió entonces apartarlo del club.



La situación es complicada porque, hasta el momento, solo el Atlético de Madrid ha mostrado interés en fichar al delantero, pero la sanción que pesa sobre los 'colchoneros' -impuesta por la FIFA y por la que no podrá fichar hasta enero de 2018- hace complicada esta operación



La entidad Blue le ha pedido ahora a Costa, al que todavía le restan dos años de contrato, que vuele de regreso a Londres para entrenarse de nuevo.



Conte, en cualquier caso, no está dispuesto a hacer las paces con el díscolo delantero.



“No estoy interesado en continuar con este asunto. Lo repito: para mí es algo del pasado” , concluyó.

Toda honra e toda glória seja dada a Deus! Parabéns rapaziada!!!!! Come on Chelsea!!!💪🏽💙 pic.twitter.com/uLtvPjrLAs — Diego Costa (@diegocosta) 12 de mayo de 2017



En una entrevista concedida al canal ESPN Brasil, el goleador contó que el Chelsea lo "ofreció a varios clubes pero fui bien claro con ellos. Les dije que, ya que no hago parte de los planes del entrenador, yo quiero elegir mi destino".



"No voy a dejar que ellos elijan mi destino para ganar más dinero. Incluso porque cuando llegué al Chelsea pagaron un valor muy inferior en relación a las propuestas que están llegando ahora", añadió.



Apartado del equipo londinense por decisión del técnico, el atacante lamentó la situación que vive y dejó bien claro que no pretende reincorporarse a la disciplina del Chelsea si es para entrenar con el equipo reserva, algo que calificó como "una falta de respeto".



"No estoy dejando de ser profesional. Pero creo que el respeto tiene que prevalecer por encima de todo. Siempre tuve el cariño de mis compañeros, siempre nos entendimos súper bien. No hay motivo para que me entrene con el equipo reserva y esto se lo dejé claro" a la directiva, comentó.

El internacional español se encuentra de vacaciones en su ciudad natal, Lagarto (estado de Sergipe, nordeste de Brasil), donde sigue entrenándose para mantener la forma a la espera de resolver su futuro.



"El Chelsea no me pidió directamente (reincorporarme a la primera plantilla). Me pidió para volver al equipo B y no lo haré. Ya lo dejé bien claro. No es orgullo, es porque no hice nada para merecer esto. Me quedaré aquí en Brasil, intentando mantener la forma, hasta resolver la situación", explicó.



El delantero dijo que está "cansado de este asunto" y completó: "Quiero resolverlo rápido para volver a jugar, que es lo que más me gusta".



Aseguró que si el club londinense emprende acciones legales por su negativa a incorporarse al club, usará varios mensajes que tiene del entrenador y directivos en los que supuestamente le dejan claro que no cuentan con él.



"Tengo todos los mensajes, incluso del entrenador, bien guardados para usar si un día intentan ir por este lado jurídico, que no tiene que ser necesario. Hasta porqué me llevo bien con todo el mundo allá (Chelsea). Lo tengo todo guardado. Si un día lo tengo que usar, lo usaré", amenazó.



El exjugador del Celta de Vigo, Albacete, Real Valladolid y Rayo Vallecano, entre otros, aseguró que espera solucionar el conflicto con su club porque el año que viene "hay mundial y quiero jugarlo, y tengo que trabajar para ello, para poder ser convocado".

"El fútbol es el momento y si no estás bien, no vas. El más perjudicado estoy siendo yo, y no fui yo" quien provocó esta situación, comentó.