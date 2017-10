Juan Cevallos y Favián Aguilar renunciaron a la dirigencia de sus clubes

Favián Aguilar, presidente de Fuerza Amarilla, y Juan Cevallos, directivo de Clan Juvenil, renunciaron a sus cargos, según se conoció la noche de este 17 de octubre del 2017 en la reunión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Los dos directivos comunicaron al Comité Ejecutivo de la Ecuafútbol que dejan la dirigencia de sus respectivos clubes.



Tanto el club de Machala como el de Sangolquí tienen problemas institucionales y se encuentran en zona de descenso en el campeonato 2017. Clan Juvenil está en la última posición de la tabla acumulada con 23 puntos. Por su parte, Fuerza Amarilla es penúltima con 25 unidades, nueve puntos menos que Universidad Católica que está en la antepenúltima posición.



En el caso de Fuerza Amarilla el equipo fue sancionado con la pérdida de dos puntos por no presentar roles de pago. Sumado a esto, el club de El Oro no pudo presentarse a jugar ante Guayaquil City, el pasado 15 de octubre, por no cancelar una deuda que mantiene con el director técnico Marcelo Fleitas.



Este 18 de octubre el equipo orense tenía programado medirse ante Liga de Quito en el estadio Casa Blanca. Antes de renunciar a su cargo, Favián Aguilar aseguró que el club ya se encontraba habilitado para jugar con los albos.



Por su parte, Clan Juvenil también vive una crisis institucional. El equipo fue sancionado por la FEF el pasado 26 de septiembre por no tener a un doctor en el campo de juego durante el partido ante El Nacional. Además, el pasado 12 de octubre un grupo de jugadores fue separado del club por mutuo acuerdo con la dirigencia tras el mal momento deportivo.

Fuerza Amarilla pagó deudas y seguirá en primera división



Fuerza Amarilla pagó hoy, 17 de octubre de 2017, varias deudas a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que en retribución le levantó la suspensión y podrá reaparecer ante Liga de Quito y también se mantuvo en la primera división del fútbol ecuatoriano.



A través de un comunicado de prensa, la FEF confirmó la habilitación del club de la ciudad de Machala, que la semana pasada, por impago, no pudo comparecer ante Guayaquil City y se le impuso una derrota técnica por 3-0.

Si Fuerza Amarilla no hubiera pagado habría perdido la categoría de forma automática, tal y como sucedió el año pasado a Deportivo Quito que también por deudas recibió ese castigo