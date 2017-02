Florence Kiplagat: 'Solo el viento me ha impedido recuperar mis récords'

La fondista keniana Florence Jebet Kipsang, que no ha podido batir los récords mundiales de los 20 km y medio maratón, que el viernes le arrebató su compatriota Peres Chepchirchir, ha señalado, tras lograr su cuarta victoria en el medio maratón de Barcelona, que no ha podido luchar contra el viento.

"No he podido hacer más. Le temía al viento y esto ha sido clave. Es cierto que hacía frío, pero eso no me importaba. Espero volver al año próximo para intentarlo de nuevo", ha señalado.



"Físicamente me he encontrado bien, pero he sufrido mucho con el viento de cara desde el kilómetro cinco al quince. He seguido bien a mis liebres, pero ellos también se han visto afectados. La verdad es que solo el viento me ha podido ganar hoy", ha añadido.



Esta tarde regresará a Kenia y ha apuntado que volverá a Europa en abril para competir en el maratón de Londres. "Fui tercera el año pasado y quiero mejorar este puesto", ha asegurado.

Nuevo récord del mundo de medio maratón mujeres esta noche en @rakmarathon: Peres Jepchirchir (KEN) 65:06, mejorando 65:09 Florence Kiplagat — Miguel Calvo (@MiguelCalvo_A) 10 de febrero de 2017



El también keniano Leonard Kipkoech Langat, ganador en categoría masculina con 1h.00:52, se lamentaba de los problemas que les ha causado el viento. "Hemos salido muy rápido con la intención de bajar de la hora y en el primer tramo todo ha ido bien, pero después el viento nos ha ralentizado. Lo hemos tenido en contra y de costado y así es difícil lograr buenas marcas (tiene 59:18 como mejor registro)", ha argumentado.



"El circuito es fantástico y el año que viene espero volver porque estoy convencido de que aquí se puede correr en 58 minutos y me veo capaz de conseguirlo", ha finalizado.