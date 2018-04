La FIFA preselecciona a 13 árbitros de video para el Mundial de Rusia

LEA TAMBIÉN

La FIFA preseleccionó a 13 árbitros de video para el Mundial de fútbol de Rusia, informó este 18 de abril 2018 el jefe arbitral del organismo, el italiano Pierluigi Collina, durante un seminario en Florencia. Collina no dio a conocer los nombres de los 13 jueces preseleccionados, aunque trascendió que tres de ellos son italianos, dos alemanes, uno holandés y uno portugués.

"Hemos seleccionado a 13 asistentes que trabajarán específicamente con el videoarbitraje en el Mundial y también habrá jueces regulares que se sumarán al VAR", indicó Collina. El sistema de videoarbitraje, conocido como VAR, hará su estreno en un Mundial en el campeonato que se disputará en Rusia del 14 de junio al 15 de julio.



La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) ya designó oficialmente a los 36 jueces y 63 asistentes que dirigirán en el Mundial de Rusia, aunque no dio a conocer de momento a los encargados del videoarbitraje.



Durante el seminario de FIFA, Collina defendió la introducción del videoarbitraje en el Mundial, aunque advirtió de que la tecnología no acabará con las polémicas y no brindará siempre "respuestas definitivas". "Seguirá habiendo casos en los que no habrá una respuesta definitiva", afirmó el exárbitro internacional italiano.



El workshop de Florencia es uno de los últimos que organiza la FIFA antes del comienzo del Mundial. Días antes del inicio de la Copa del Mundo, todos los árbitros, asistentes y jueces de video se reunirán nuevamente en Moscú para ultimar los preparativos técnicos del evento.



La FIFA aprobó en marzo al uso del videoarbitraje en el Mundial de Rusia tras recibir la luz verde de la International Football Association Board (IFAB), el organismo que regula las normas internacionales del fútbol. La tecnología formó parte ya de eventos FIFA en los últimos años como el Mundial de Clubes, la Copa Confederaciones y Mundiales juveniles.