La FEF investiga irregularidades en las transferencias de futbolistas

Jonathan Betancourt pidió un deseo al cumplir los 22 años, la semana pasada. El esmeraldeño quiere ser habilitado y jugar lo más pronto en Liga de Quito. “Ya quiero saltar a la cancha”, dijo.

El volante está en un enredo por sus derechos deportivos y aún no puede debutar en un partido oficial con la ‘U’.



A Betancourt le gana la angustia. Cautivó a los hinchas albos y al DT Gustavo Munúa en el partido de presentación. Cuando LDU trató de habilitarlo, se desató un problema legal y su carné no llega. Liga de Quito negoció con América de Quito el préstamo, por un año, con opción de compra de sus derechos.



El equipo ‘Cebollita’ presentó la documentación y argumentó que era un jugador libre. Sin embargo, Norteamérica, club de la Segunda Categoría de Guayaquil, presentó un reclamo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).



Marco Zambrano, directivo de Norteamérica, afirma que los derechos son del club al tener firmado un contrato por cinco años (desde el 2013). “Están argumentando que es libre con un finiquito que no es válido. Hubo un informe del asesor jurídico de la Fe­deración (Guillermo Saltos), que nos dio la razón. Ahora hay un segundo informe.



Cambiaron de asesor para beneficiar a Liga y al América. De ser ne­cesario, llevaré el caso a la FIFA­ y a instancias penales”, advirtió el directivo. El tema lleva un mes en análisis. El jueves pasado salió el informe de la Comisión Jurídica que ahora pasará al Directorio de la FEF para ser discutido. Allí, en la resolución, se reconoce la legalidad del contrato entre Betancourt y América y se da validez a la negociación con la ‘U’.



En el segundo punto se recomienda que el Directorio de la FEF oficie a la Comisión Disciplinaria porque hay “claros indicios de alteración en la firma del jugador”. Zambrano reclama porque el América aparece como intermediario. Esteban Paz, directivo de Liga de Quito, dijo que el club solo pidió que se aclare el tema con base en los papeles existentes. “Omitieron una pieza fundamental como el TMS (Sistema de Correlación de Transferencias de Futbolistas), que se registra en la FIFA.



Eso regula los contratos. El jugador tiene un finiquito y es libre”. Paz confía en que esta semana el tema sea resuelto y el futbolista debute en el torneo local lo más pronto. Otros casos en indagación en la Ecuafútbol Jorge Guzmán, dirigente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE), detalla que hay más casos que se indagan por supuestas triangulaciones en la transferencia de futbolistas.



Por ejemplo, el caso de John Narváez fue ingresado a la FIFA por una disputa legal con el club Fénix (Uruguay). “El trámite está en la FIFA. Hay algunos otros casos de futbolistas que están en indagación”, aclaró Guzmán. Hay otros jugadores que han presentado reclamos por su cuenta. Andrés López, de Universidad Católica, presentó un reclamo porque después de dejar el Deportivo Cuenca firmó un contrato con Aucas. Sin embargo, días después cerró la negociación con Universidad Católica y no con el plantel oriental.



“El caso está en la Comisión del Estatuto del Jugador. No se ha avanzado mucho”, detalló Hugo Castañeira, empresario del futbolista. La Comisión del Estatuto del Jugador y la Comisión de Investigaciones de la FEF cruzan información y aún recopilan documentos.



Iván Reyes, exempresario de López vinculado en la transferencia, insiste en que no hay ninguna triangulación. Según la AFE, la FIFA prohíbe la triangulación entre futbolistas, empresarios y clubes. Hace tres años, la FIFA sancionó a cinco clubes de Sudamérica . La sanción consistió en la suspensión de contratar y vender a escala local e internacional durante dos años y multas sobre los USD 50 000.