FC Barcelona y Atlético de Madrid, la reedición de un clásico copero 

Protagonistas de grandes duelos futbolísticos en los últimos años, FC Barcelona y Atlético de Madrid volverán a verse las caras en los próximos días en dos choques de altura.

Será en las semifinales de la Copa del Rey española, después de que el azar quisiera que el vigente campeón del torneo y los dirigidos por Diego Simeone se disputen un puesto en la gran final. "Sabemos que es un rival muy complicado, uno de los mejores equipos mundo y espero una eliminatoria muy bonita", afirmó el rojiblanco Koke, tras conocer que el próximo miércoles se medirán al Barcelona en el estadio Vicente Calderón.

"Llevamos varios años enfrentándonos en este tipo de eliminatorias y va a ser complicado, pero bonito de jugar, y vamos con la intención de llegar a la final", añadió el mediocampista del Atlético.

La última vez que Barcelona y Atlético se cruzaron en la Copa, los azulgrana avanzaron a las semifinales. Fue en 2015 y los ya dirigidos por Luis Enrique se impusieron en los dos choques: 1-0 y 3-2. Luego, acabarían conquistando el trofeo que completaría el segundo triplete -junto a la Liga y a la Liga de Campeones europea- de la historia del club catalán.

La Copa gusta especialmente al Barcelona, el equipo que más títulos coperos luce en su palmarés: 28. El Atlético, con diez, es el cuarto más laureado, después de Athletic (23) y Real Madrid (19).

Jugadores del Atlético de Madrid ante SD Eibar el 25 de enero del 2017. Foto: Ander Gillenea/ AFP

El último título de los rojiblancos se remonta a la temporada 2012-13, cuando el Atlético dio la campanada precisamente frente a su gran rival ciudadano, en el estadio Santiago Bernabéu, y con el portugués José Mourinho al frente del banco blanco. De la mano de Simeone, el Atlético ha crecido desde entonces. Ha peleado por la Liga con Barcelona y Real Madrid; ha disputado dos finales de la 'Champions', también frente a los blancos, pero no ha logrado plantarse de nuevo en la última instancia copera.

Lo desea más que nunca este año en el que se despedirá de su legendario Vicente Calderón, sede de la final de Copa. El anhelo no es menor para el Barcelona que, tras conquistar las dos últimas Copas -ante Sevilla y Athletic-, aspira a encadenar un triplete inédito. "No puedo esconder que me gustaría jugar la final contra el Celta", confesó Luis Enrique, después de que el Barcelona sellara su pase a su séptima semifinal consecutiva -acumula ocho en los últimos nueve años- ante la Real Sociedad.

El deseo del técnico azulgrana puede cumplirse: el Celta de Vigo, su exequipo, disputará la otra semifinal frente al Alavés. Los precedentes recogen eliminatorias memorables entre el Barcelona y los rojiblancos. Una de las más recordadas data de la temporada 1996-97, cuando los azulgrana protagonizaron una remontada épica en los cuartos de final. Tras empatar 2-2 en la ida con dos goles de Juan Antonio Pizzi, el Barcelona volteó un 3-0 al descanso en el Camp Nou para acabar imponiéndose 5-4, con otro tanto final del delantero argentino.

Luego, conquistaría la Copa frente al Betis. En la de 2009, tres goles del argentino Lionel Messi en la ida de los octavos de final en el Vicente Calderón (3-1) prácticamente sentenciaron la eliminatoria.

El Barcelona también ganaría esa Copa, la primera con Josep Guardiola, la del primer triplete. No fue el último enfrentamiento. Al margen de los de Liga, rojiblancos y barcelonistas rivalizarían después por la Supercopa de España de la temporada 2013-14, que se llevó por los pelos el Barcelona de Gerardo Martino, también vencedor ya con Luis Enrique en la eliminatoria de Copa que disputaron en la campaña 2014-15.

El Atlético de Simeone se reservó sus éxitos frente a los azulgrana para la Champions, donde eliminó al Barcelona en los cuartos de la temporada 2013-14 y de nuevo en la misma instancia de la pasada campaña, con un doblete del francés Antoine Griezmann. En ambas ocasiones, los rojiblancos llegaron luego hasta la final europea y cayeron ante el Real Madrid. Ahora, aunque Barcelona y Atlético hubieran preferido encontrarse en la final de Copa, las semifinales avanzan el enfrentamiento y regalan doble ración.