Extorsionan al exboxeador Óscar de la Hoya para no difundir un video sexual

Dos millones de dólares a cambio de la eliminación de un video que lo compromete. Óscar de la Hoya sólo piensa en esa condición que le acercaron las dos mujeres que tienen en su poder el video íntimo que lo tiene como protagonista.

Según publicó el Daily Mail las damas tendrían no más de 20 años conocieron al exboxeador mexicano a través de un sitio de citas y luego compartieron varios mensajes vía Snapchat.

Finalmente, concretaron un encuentro en febrero que se llevó a cabo en la mansión que el ex deportista posee en Pasadena, California. Fue allí cuando las dos mujeres al parecer "intoxicaron" a De la Hoya y lograron que realice distintas y pervertidas poses.



Desde entonces, las mujeres reclaman dos millones de dólares a cambio de no difundir el video y el excampeón del mundo se habría negado a pagar semejante suma. El FBI ha tomado el caso.



"No podemos confirmar o negar la existencia de la investigación", señaló un vocero al sitio británico Daily Mail.

Por otra parte, el escándalo estalló cuando el agente de celebridades Kevin Blatt recibió el video: "Fui contactado por alguien que decía ser una modelo de Instagram que me puso en contacto con otra chica". Luego de organizar una reunión, la joven se presentó como 'Jessica' y le mostró la prueba del escándalo.



"Me mostró más de una hora de clips de un video sexual que supuestamente mostraba a Óscar de La Hoya. Ella dijo que ella y su amiga ya se habían acercado a Óscar y le exigieron USD 2 millones". Blatt reconoció que en su vida se tomó con muchos videos de esta clase pero este era "increíblemente vergonzozo".