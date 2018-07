Esteban Paz: 'A Gastón Rodríguez le diría que se ponga un poquito de calentura en el pecho'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Hernán Barcos recibió la propuesta del Cruzeiro de Brasil después de que el pasado 30 de junio se cumpliera la cláusula que le permitía salir de Liga de Quito. Los hermanos del delantero se comunicaron los dirigentes de la 'U' el viernes 6 de julio, para contarles la noticia.

Así lo confirmó Esteban Paz este miércoles 11 de julio en diálogo con Fanático Radio en Pública FM (105.3 FM en Quito), donde además contó que las negociaciones con el 'Pirata' se intensificaron durante el último fin de semana.



"A finales de junio se acercaron los hermanos del jugador, que son los representantes, buscaron una salida aplicando la cláusula de rescisión. La misma no se dio porque entiendo que algo pasó en el camino. El viernes pasado volvieron a intensificar su intención de salir y eso fue creciendo durante el fin de semana, hasta que finalmente se dio", declaró Paz.



El presidente de la comisión de fútbol de la 'U' recordó la primera vez que intentó fichar a Barcos cuando jugaba en el Olmedo y después cuando lo contrató en el 2010 a pesar de que Edgardo Bauza, el entrenador de ese entonces no lo conocía.



Pero aseguró que fue imposible retenerlo ante la propuesta que llegó desde el Cruzeiro. "Sabíamos que el tema iba a ser traumático y nosotros teníamos que ser comprensivos. Él estaba a gusto en Liga y en la ciudad, pero llegó la oferta y le deseamos lo mejor. Es un gran amigo y una gran persona".

Ante la pregunta si la huelga que hicieron los jugadores por el tema económico afectó para que el delantero salga de Liga, Esteban Paz respondió: "Todo mundo cree que es por eso, pero simplemente se dio como se dio. Le llegó esta oferta el viernes y ayer (martes) la firmamos. No hay que ver cucos donde no los hay".



El directivo merengue también habló de los comentarios que publicó el jugador Gastón Rodríguez en su cuenta de Instagram. El mediocampista uruguayo dijo que "por culpa de algunas personas" Barcos se tuvo que ir de Liga. El charrúa no aclaró de quién se trataba. Ante eso, Paz fue muy duro:



"Me sorprende. Habría que preguntarle a Gastón Rodríguez a qué persona se refiere y no dejar las cosas en el aire. Y más de un jugador que vino a Liga con una expectativa que no ha sido cumplida. Yo le diría a Gastón, que en lugar de estar mensajeando cosas, un poco entrene mejor a ver si puede jugar más tiempo. No vino a Quito a jugar 10 minutos como lo está haciendo, sino a jugar partidos. Y que se ponga un poquito de calentura en el pecho, porque a veces me parece que está más frío ese pecho que cualquier otro compañero".



Paz contó que mantuvo una reunión con el plantel, la semana pasada, y se resolvió el problema de los premios económicos. "Los jugadores reconocieron su error al haberse parado. Una situación negativa que no hubiera pasado normalmente en Liga. El respeto se mantuvo en todo momento. Todo está acordado y están al día".



En este diálogo con la emisora, el directivo también detalló que GolTV tiene problemas de pago de parte de las operadoras y que están negociando con los canales nacionales para que puedan pasar los videos de los goles.



A continuación el audio de la entrevista, cortesía de Pública FM: