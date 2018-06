Ernesto Cañizares: 'La diferencia con Colombia es enorme'

LEA TAMBIÉN

Ernesto Cañizares nació el 4 de junio de 1948 en Guayaquil. Doctor en Medicina. Es expresidente de la Federación del Azuay y Federación Ecuatoriana de Ciclismo.

Ecuador terminó sexto en los XI Juegos Sudamericanos con 25 medallas de oro, 17 de plata y 51 de bronce. ¿Cuál su balance?



Es la mejor participación de Ecuador fuera de casa, que supera a la campaña de hace 16 años en Brasil, donde se sumaron 23 de oro. Hay progresos en el deporte ecuatoriano, aunque no superamos el sexto puesto. Colombia, Brasil, Venezuela, Argentina y Chile nos sacaron una gran ventaja.



¿Por qué tanta diferencia de medallas de oro entre Ecuador y Colombia?



Colombia viene trabando de manera sostenida y profesional por muchos años y eso se ha reflejado en los Panamericanos y Juegos Olímpicos. No es novedad su actuación. La diferencia con Ecuador es enorme, nos gana con 69 medallas de oro.



Hace 20 años, con menos deportes, se contabilizaron 33 preseas de oro en Cuenca. ¿Por qué no se logra superar esa cifra?



Superar las 33 medallas de oro no será nada fácil. En ese entonces compitieron seleccionados de 20 deportes; mientras en Cochabamba fueron 28. En Cuenca se dispu­taron 257 medallas de oro contra las 373 doradas de Bolivia. Es decir, no llegamos al rendimiento que tuvo Ecuador hace 20 años.



Después de los Sudamericanos en Cuenca, ¿por qué hay un declive?



En Cuenca fuimos locales y eso siempre cuenta. Por otro lado, en 1998 el deporte ecuatoriano estuvo en la cúspide. Los declives son normales, forman parte de un proceso, pero vemos un progreso sostenido en los últimos años. Los resultados de los Sudamericanos hay que cruzarlos con los Bolivarianos y Panamericanos.



¿Qué factores inciden para el progreso sostenido que usted advierte?



El apoyo económico al deportista élite está dando sus frutos. Que se cometieron errores, así es, que pudo ser el dinero mejor invertido, de acuerdo, pero la inversión que hace el Estado empieza a dar sus resultados.



¿Ese nivel se podrá ratificar en los Juegos Panamericano del 2019?



En reto de Ecuador en Perú será más fuerte, hay rivales como Estados Unidos, Cuba, México y Canadá. Creo que se hará una mejor presentación con relación a otras ediciones, con atletas, nadadores, pesistas, entre otros. Ojalá no afecte la conversión del Ministerio del Deporte a Secretaría del Deporte.



Pocas nuevas figuras se destacan entre los campeones de los XI Juegos Sudamericanos.



La mayoría de los campeones está en el grupo de seleccionados con trayectoria y éxitos internacionales. Dentro de las proyecciones, se esperaba más con boxeo, canotaje, lucha, patinaje de carreras y tenis de mesa. La pesista Neisi Dajomes es figura nueva y con gran futuro, nos hace soñar en conseguir grandes resultados en los Panamericanos de Perú y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020



¿La edad de los seleccionados puede afectar?



En mujeres, Alexandra Escobar ha sido la mejor deportista en la historia del deporte ecuatoriano, es un símbolo. No es fácil que con 40 años consiga una medalla olímpica en Tokio 2020. Sin embargo, eso no quiere decir que porque tienen más de 30 años hay que descartarlos.



¿El atletismo mantiene su protagonismo?



Es un deporte que siempre aporta con un buen número de medallas de oro, en Cochabamba fueron cinco. Hay Las pesas y aguas abiertas hacen soñar en alguna medalla olímpica. El judo también sobresale. Los bicicrosistas tuvieron una gran actuación. El ciclismo empieza a ponerse pantalones largos en la ruta tras la actuación de Richard Carapaz en Italia.



¿Qué destaca de los Juegos realizados en Bolivia?



El gran repunte de Colombia (94 oros), que superó a Brasil (90) y así confirmó los progresos advertidos hace cuatro años en Medellín. Argentina no se recuperó y se dejó superar por Venezuela.

