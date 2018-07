Erick Sarango espera integrar un equipo de ciclismo para competir en la Vuelta Ciclística al Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El ciclista ecuatoriano Erick Sarango, llegó al país andino tras obtener oro y plata en el Campeonato Mundial París 2018, auspiciado por la Organización Deportiva Internacional para atletas con discapacidad intelectual (INAS, por sus siglas en inglés).

De 22 años, el deportista fue recibido en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre, próximo a Quito, por una delegación de la Secretaría del Deporte, además de su familia, que siguió su participación en el torneo a través de internet.

"Al verlos casi se me salen las lágrimas, me puse un poco triste. Es la primera vez que traigo estas medallas", dijo a Efe el ciclista.



Sarango obtuvo la presea de oro al culminar los 60 kilómetros con un tiempo de una hora, 59 minutos y 22 segundos, desplazando al anterior campeón, el belga Lars De Jonc.

Desde que arrancó la carrera el ecuatoriano buscó la punta para tener ventaja sobre el grupo de ciclistas.



"Yo fui el único que no tenía equipo, entonces me fui solo, me cuidé, me puse adelante", recordó emocionado.

El ciclista ecuatoriano Erick Sarango con el entrenador Jorge Hernández. Foto: Evelin Rosas / EFE

La medalla de plata la obtuvo en los 10 kilómetros con una marca de 13 minutos, 24 segundos y 56 milésimas, superado por De Jonc.

El flamante campeón indicó que tuvo que competir con una bicicleta que no era la suya: "Me la prestaron porque la mía está dañada", dijo, antes de revelar que sus entrenamientos son financiados por su padres y que la ayuda estatal ha sido poca.

Sarango está a punto de completar su educación secundaria y confiesa que su sueño es convertirse en bombero, seguir con los entrenos y participar en competencias internacionales del INAS.



La pasión por la bicicleta la adquirió de su padre que a temprana edad le regaló un triciclo, preludio de nuevas bicicletas que lo llevaron a competir en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales en 2011.

A lo largo de su carrera deportiva ha obtenido más de 100 medallas en los ámbitos nacional e internacional y en Atenas 2011 logró sus primeras preseas de plata y bronce.



También ha formado parte de las selecciones de ciclismo de Concentración Deportiva de Pichincha, provincia donde se encuentra la capital ecuatoriana, Quito.



A nivel nacional ha cosechado igualmente medallas de oro en las modalidades velocidad por equipos y persecución por equipos, en los Juegos Nacionales Juveniles del 2014 y 2016.



En los últimos Juegos de París participó junto a otros 300.000 atletas de 80 países.



Sarango entrena a diario en la Pista Atlética Los Chasquis en Quito, pero busca incrementar su nivel practicando en la ciudad.

"A veces entreno en la calle, me toca tener mucho cuidado, una vez casi me atropella un carro", comenta.



Después de París Sarango espera integrar un equipo de ciclismo para competir el próximo octubre en la Vuelta Ciclística al Ecuador.