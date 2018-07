Érick Castillo lidera la ofensiva del ‘Ídolo’ ante el Técnico

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Érick Castillo disputa este 8 de julio del 2018 su penúltimo partido con la camiseta de Barcelona. La ‘Culebra’ fue transferido al Xolos de México la semana pasada gracias a su desempeño en la primera etapa.

Esta temporada, Castillo le ganó el puesto de titular a Damián Díaz, quien fue la figura de los títulos del club en el 2012 y el 2016. El atacante de 23 años se volvió uno de los preferidos del entrenador Guillermo Almada gracias a su velocidad, potencia y control de balón.



“La transferencia me llenó de alegría, pero hasta que viaje voy a estar 100% enfocado en Barcelona. Viví muchas cosas acá y ojalá algún día pueda regresar”, dijo el atacante nacido en Esmeraldas, cuando se le consultó sobre su transferencia.



Se apunta como titular para el partido de esta tarde, cuando los amarillos reciban a Técnico Universitario, en el estadio Monumental. El juego se iniciará a las 17:30 y será el último que disputarán los canarios en su estadio por la primera etapa.



El atacante quiere marcar en el juego de hoy para despedirse con alegría de la afición guayaquileña. En esta temporada, suma cinco tantos en 20 juegos. En solo una etapa igualó la marca de anotaciones que tuvo en toda la temporada anterior.



Hasta la tarde de ayer, antes del inicio del partido de Liga de Quito, Castillo se aferraba a la posibilidad de ganar la etapa. Esperaba un resbalón de los albos, que tenían previsto jugar desde las 16:00 ante el Guayaquil City.



“Si no logramos ganar la etapa, trataremos de sumar la mayor cantidad de puntos posibles”, dijo Castillo. Está seguro de que su equipo será campeón al final de la temporada y por eso le entristece su transferencia. Aún no ha definido su fecha de viaje para sumarse al Xolos.



Para el encuentro de esta tarde, los canarios no contarán con el lateral Pedro Pablo Velasco, quien acumuló su quinta tarjeta amarilla. Según los entrenamientos de la semana, el lateral diestro sería reemplazado por Tito Valencia, quien se recuperó de una lesión.

Emelec viajó a Ambato

​

Mariano Soso, entrenador eléctrico, adelantó que seguirá haciendo pruebas en su equipo hasta conseguir un buen rendimiento. El gaucho que llegó en junio pasado, usó tres esquemas distintos en sus cinco partidos dirigidos hasta el momento.



En el último partido, ante Guayaquil City, usó una línea de tres defensores. “Iremos trabajando hasta encontrar el mejor rendimiento, estamos haciendo cambios hasta que los jugadores se adapten a lo que queremos”.



Durante la semana, el estratega probó a la dupla de Brayan Angulo y Marlon de Jesús en la delantera, al igual que lo hizo en el juego contra los ‘ciudadanos’. Ese día, ambos marcaron.



Emelec quedó fuera de la pelea por la etapa, a cuatro fechas del final. Según Soso, eso se debió a la transición que lleva el equipo tras la salida de Alfredo Arias. Espera que el club vuelva a ser protagonista en la segunda fecha.

Los azules viajaron ayer a Ambato, para el juego de hoy, ante Macará, desde las 12:00, en el Bellavista.



Para este duelo, el DT no contará con Nelson Soliz y Juan Carlos Paredes, quienes sufrieron molestias físicas durante la semana y se quedaron en Guayaquil realizando tareas de fisioterapia.