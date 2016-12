Los equipos de Pichincha son mayoría

Pichincha será la principal fuerza política en el Congreso del fútbol ecuatoriano, previsto para el 6 de enero del 2017. Tendrá presencia con cinco clubes de la Serie A y dos de la B. Además, será representado por la Asociación de Fútbol no Amateur de Pichincha (AFNA), que también tiene derecho a voto en las decisiones del Congreso.

La presencia de la provincia ‘oro y grana’ será mayoritaria en relación a los clubes de las asociaciones de otras provincias, pese a que Deportivo Quito y Espoli descendieron a la Segunda.



El Nacional, Independiente del Valle, Liga de Quito, Universidad Católica y el reciente ascendido Clan Juvenil participarán en la principal división del torneo ecuatoriano. Esto pese a que algunos de estos clubes atravesaron crisis económicas y de resultados. Ese es el caso del cuadro albo, con un saldo en contra de USD 2,5 millones en el 2016 por la disminución de los ingresos de taquillas. La ‘U’ terminó en quinto lugar del torneo y solo obtuvo de consuelo el cupo a la Sudamericana.



El contraste lo pusieron Independiente del Valle (por su vicecampeonato en la Libertadores) y El Nacional, que terminó tercero el torneo con un grupo de jóvenes talentos.

En tanto, Aucas y América serán los pichinchanos, en la B.

El Nacional

El ‘BiTri’ mantendrá su política de ahorro



En el complejo El Sauce, en Tumbaco, hay espacios que fueron adecuados para convertirse en viviendas. Esto por una política de ahorro de recursos del club.



El técnico uruguayo Eduardo Favaro apoyó la medida y decidió vivir en el complejo. El uruguayo fue el primer huésped del lugar a inicio de temporada y no descarta volver al mismo sitio en el 2017.



Él fue uno de los pocos que confiaba en que su plantilla pelearía los primeros puestos en el campeonato con una economía austera. En silencio escuchó pronósticos que ubicaban al ‘BiTri’ en el grupo de clubes que pelearían por salvar la categoría.



Después de 12 meses, el plantel terminó en tercer lugar e inscrito en la Libertadores 2017. Volverá a un torneo internacional tras cinco años. “Sabía que tenía un grupo equilibrado con jóvenes.

Fueron claves los últimos partidos que dirigí en el 2015. Firmé un contrato por objetivos y ahí definí la lista que fue la base de este año”, contó Favaro, quien fue el ‘parrillero’ en los asados que organizó el equipo.Sin figuras, el ‘rojo’ tuvo buenos momentos. La experiencia de Christian Lara, Pedro Larrea y Christian Cordero fue un pilar y el complemento fue con juveniles como Adolfo Muñoz y Felipe Mejía.



No hubo recursos para vincular más estrellas. La directiva calcula que se ha pagado más de USD 1,7 millones y el presupuesto del 2016 superó los USD 3 millones.



El saldo en contra aún es un rival a vencer, ya que se proyecta que el déficit supera los USD 4,5 millones.



La venta de Aníbal Chalá a la MLS inyectó recursos. Uno de los rubros que aliviará la economía será la participación en la Copa. El equipo jugará desde la segunda fase. El propósito será entrar a la fase de grupos donde puede lograr un ingreso de USD 1,8 millones.

Los criollos mantendrán un presupuesto limitado. Nueve jugadores Sub 19 practicarán con el equipo de Primera.

Independiente del Valle

Los rayados se plantean brillar otra vez en Copa



El Independiente del Valle versión 2017 tendrá nueva imagen. El entrenador Alexis Mendoza liderará un plan de renovación apegado al modelo de gestión que tiene el equipo: impulsar futbolistas jóvenes.



Esto porque la base del once titular que logró clasificar a las finales de la Copa Libertadores del 2016 ya no está. 10 de los 20 jugadores coperos se marcharon del equipo.



El DT colombiano cerró el segundo semestre del año con el cuarto lugar y se benefició del cupo extra que tendrá el fútbol ecuatoriano en la Libertadores. Ahora, el reto será meterse entre los mejores desde la primera fase que se implementará el 2017. La misión es más complicada porque Mendoza tendrá poco tiempo para lograr un engranaje en su idea de juego.



Hay una lista de 23 futbolistas y unos 35 juveniles que pelearán un puesto en el equipo titular. El club contratará seis o siete refuerzos. Los primeros fichajes incluyen a Adrián Bone en lugar de Daniel Azcona. El delantero Felipe Mejía también firmó contrato por pedido de Mendoza. En el medio campo se reforzó con el volante Efrén Mera.

La directiva mantiene reuniones estos días y espera cerrar acuerdos con más futbolistas. Uno de los extranjeros que se quedó con el visto bueno del técnico es Christian Núñez. El lateral se fue de vacaciones a su país firmando el contrato de renovación. El zaguero Juan Segovia también ocupará un puesto de foráneo.



“Buscaremos futbolistas que se adapten a rápido a la altitud para el inicio del torneo y la participación en la Libertadores”, manifestó Mendoza.



¿Qué presupuesto tendrá el equipo? Franklin Tello, presidente del club, calcula que será muy similar al de este año. Es decir, manejará alrededor de USD 6 millones. El reto también es avanzar en la construcción del estadio y mantener la inversión en las formativas (USD 1,5 millones).

Liga de Quito

La ‘U’ depura su plantilla



El cupo a la Copa Sudamericana 2017 es el premio consuelo que le quedó a Liga de esta temporada. El plantel solo disputará ese torneo -del que fue campeón en el 2009- con una plantilla renovada de jugadores y de la mano del DT uruguayo Gustavo Munúa.



Esteban Paz, presidente de la Comisión de Fútbol del equipo, reveló que el club no hará contrataciones costosas en contraste al inicio del 2016. ¿La razón? El club terminó con un saldo en rojo para cubrir el presupuesto cercano a los USD 10 millones.



Según Paz, el equipo terminó con un saldo en contra de USD 2,5 millones por la menor asistencia de hinchas a los partidos de local en relación al 2015 . De acuerdo a su análisis, solo en taquilla hubo 1,7 millones menos de ingresos.



El plantel tendrá jugadores jóvenes como Ronnie Carrillo, Henry Quiñónez, Jonathan Betancourt y Édison Cárcelén (Aucas).

Universidad Católica

Su cuarta Sudamericana



Los directivos de Universidad Católica están satisfechos con la campaña del club. El equipo se clasificó por cuarta vez consecutiva a la Copa Sudamericana.



El plan original de la directiva era que el plantel llegara a los primeros lugares. Pero hay tranquilidad porque el club dio pelea con un presupuesto de USD 3,5 millones, inferior al de otros equipos.



El club terminó en sexto lugar con 59 puntos, apenas dos menos que el quinto y sexto en la tabla acumulada.



Este año, los camaratas’ disputaron la Sudamericana. Fueron eliminados ante el Deportivo Independiente Medellín (DIM). Además, a mitad de año, se fueron figuras como Bruno Vides y Juan Pablo Caffa y llegaron otros como Horacio Orzan y Jhon Cifuentes. El capitán Facundo Martínez se lesionó.



La próxima temporada, el club quiere pelear los primeros lugares y clasificarse esta vez, a la Libertadores.

Clan Juvenil

Debutará con los ‘grandes’



El Clan Juvenil mantendrá su política de mantener un presupuesto limitado para el equipo en la Serie A. El plantel, presidido por Juan Cevallos, evitará el endeudamiento en la categoría élite del fútbol local.



Así, el equipo quiere repetir el proceso que le llevó a subir a la Serie A con un presupuesto de USD 600 000. Este se financió con los derechos de televisión y los auspiciantes.



Según Cevallos, se contratarán a jugadores que vayan acorde al presupuesto.



Además, se buscará promover a jóvenes para que afronten los cotejos de la Serie A.



Para ello, el cuadro de Sangolquí mantendrá como entrenador a Juan Carlos Garay, quien logró el ascenso.



El estratega ecuatoriano asegura que el plantel mantendrá un perfil bajo ante los equipos considerados grandes y buscará dar la sorpresa.



Será la primera vez del plantel de Sangolquí en la Serie A del fútbol ecuatoriano.