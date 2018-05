Rolando Saquipay: ‘El deporte no debería estar politizado’

LEA TAMBIÉN

La fusión del Ministerio del Deporte con el Ministerio de Educación genera incertidumbre entre los actores del deporte ecuatoriano. ¿Cuál es su criterio?

El Ministerio del Deporte no debe desaparecer. Los seleccionados del país hemos trabajado por muchos años para que esta Cartera de Estado tenga representatividad internacional. Hay un decreto ejecutivo que establece la fusión, pero es necesaria una reunión con el presidente Lenín Moreno para explicarle cuánto puede afectarnos esta decisión.



¿Uno de los argumentos es la crisis económica?

Los deportistas no tienen la culpa de las arbitrariedades de algunos ministros y de las falencias de la Ley del Deporte, que debe reformarse. Tener delegados técnicos y financieros en las federaciones provinciales, con sueldos altos, es innecesario. Los Centros de Alto Rendimiento son elefantes blancos.



¿Qué debe reestructurarse en la Ley del Deporte?

Dejar sin efecto la presencia de delegados financieros y técnicos, quienes sirven para dar votos en las elecciones. El deporte no debería estar politizado, las federaciones deportivas provinciales no deben estar direccionadas desde el Ministerio del Deporte. Debe revisarse el tema de los clubes de papel, en todo el país, que solo aparecen en elecciones de las federaciones ecuatorianas por deporte o las federaciones deportivas provinciales.



¿El deporte se politizó?

No voy a dar nombres, pero desde que entró en vigencia la Ley del Deporte siempre primaron los intereses particulares. Pese a ello, cada mes hay un campeón panamericano, sudamericano o finalista mundial en los diferentes deportes y disciplinas. Por eso, el Plan de Alto Rendimiento debe mantenerse.



En los últimos 11 años han pasado ocho ministros de Deportes por la Cartera de Estado. De ellos, ¿quién o quiénes presentaron alguna propuesta interesante?

No he conocido ninguna propuesta interesante para mejorar el deporte. Muchos de ellos pasaron como ejecutivos y no como obreros del deporte. Esa inestabilidad de ministros afectó a los deportistas élite porque cada uno llegó con una posición diferente y siempre se ha estado cambiando la clasificación para el Plan de Alto Rendimiento. Han quedado fuera de esos planes deportistas con grandes éxitos y con proyección para los Juegos Olímpicos del 2020.



Jefferson Pérez propuso un proyecto que consistía en preparar a 1 000 deportistas en 10 años, con una meta de que 10 de ellos tengan opciones de medallas olímpicas, pero se descartó. ¿Pudo ayudar al deporte?

Jefferson Pérez es un ícono del deporte nacional y estoy convencido que se pasó días, meses, cristalizando la idea. Su propuesta tiene argumentos, basada en su experiencia, porque una medalla olímpica es producto de un largo proceso de preparación de los deportistas.



El Ministerio se creó para resolver los problemas del deporte con autonomía. ¿Qué pasará ahora con la nueva medida?

Es una situación difícil y compleja, porque al ser absorbidos por el Ministerio de Educación se supone que se crearía una Secretaría del Deporte. En la actualidad se vive una incertidumbre con lo que se vendrá.



La mayoría involucrada en el deporte habla de retroceso. ¿Usted comparte esa opinión?

Quedarse con una Secretaría del Deporte, que estoy suponiendo, sí sería un retroceso porque se perdería representación. Los deportistas no podemos pagar la culpa de los exministros.