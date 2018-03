Entrevista a Gabriel Schürrer: ‘El título va a llegar en cualquier momento’

Gabriel Schürrer nació en Santa Fe, Argentina, el 16 de agosto de 1971. Fue zaguero central y como futbolista militó en Lanús, Deportivo La Coruña, entre otros.

Como técnico estuvo en Lanús, Argentinos Jrs., Gimnasia de Jujuy, entre otros clubes.

¿El gran reto de Independiente es lograr un título a nivel local?

Independiente se creó para potenciar el fútbol del país. Esto, a través de la promoción de juveniles y de fútbol de formación. Se fue saltando fases rápidamente. Se conformaron equipos competitivos, a base de juveniles de la cantera. Le tocó rápidamente pelear por cosas importantes. Fue vicecampeón de Libertadores. Algún momento va a salir campeón. Siempre va a estar latente ese objetivo, sin apartar la formación de futbolistas.

¿Qué tiempo puede tomar consolidar el proceso como un título?

Lleva su tiempo. A veces, no es fácil salir campeón. Todo tiene que seguir un proceso de tiempo. Lanús tardó mucho, pero siempre fue protagonista en Argentina. Llega un momento en el que se da una comunión de cosas y los títulos llegan. Y ojalá sea este año, pero si no este club lo va a lograr por los procesos que mantiene.

El club ha estado a puertas de una final local, ¿hay ansiedad por lograrlo?

Depende eso de quién lo interprete. La ansiedad podría verse a través de los dirigentes, pero si uno vería que hacen locuras por contratar un montón de jugadores y gastan mucho dinero. Y eso no pasa. Nosotros no nos podemos comparar con los presupuestos de Emelec o Barcelona. Ni siquiera con Liga de Quito. Acá hay otro proyecto deportivo.

¿En partidos claves se ha visto desesperación?

Si habría desesperación, esta directiva diría vamos a gastarnos todo el dinero. ¡Pero no! No se aparta del proyecto de formación. No pierde de vista el hecho de conseguir un título. Las presiones siempre están. Insisto en algo: vamos a tratar de ser protagonistas e intentar disputar el título de este año.

¿La eliminación de la Libertadores los golpeó?

Eso ya pasó. Ya no están los mismos jugadores. Hay otro grupo de trabajo. Otros jóvenes. No nos podemos quedar en el tiempo. La participación en la Copa fue dura por cómo nos eliminaron.

¿Cómo ve el arbitraje del fútbol ecuatoriano?

No lo veo negativo. A veces, tomar decisiones no es fácil. Entiendo eso. Siempre que uno toma una decisión, que es trascendental, hay situaciones del juego que cambian los partidos. A veces se miden de diferente manera. Hay árbitros jóvenes y los que tienen su experiencia, lo hacen bien.

Usted ha implementando la línea de tres, ¿es su principal estrategia?

No vine con la idea de jugar con la línea de tres. Esa es la realidad, pero llevamos la mayoría de partidos jugando así. Antes, dije que no iba a jugar así. Lo que pasa es que previamente probamos y nos salió bien el funcionamiento por los defensas centrales que tenemos y la línea de volantes.

¿El futbolista ecuatoriano se adapta con facilidad a los sistemas?

Nosotros fuimos trabajando el sistema. No es que probé en un entrenamiento y ya o jugué así. Trabajamos para que se adapten.

Pero Maximiliano Barreiro dice que a veces se siente solo en el ataque.

Puedo jugar 4-3-3 con uno más atrás y, sin embargo, él (Barreiro) está solo arriba. Así jugó algunos partidos la temporada pasada.

¿Cuál es el objetivo de este año?

Lo hablamos con la directiva. Queremos ser protagonistas en las dos etapas.



¿Cómo pelear con clubes de presupuestos millonarios?

El torneo tiene equipos grandes y el Independiente se fue construyendo a base de trabajo. Es un protagonista sin tener los ingresos de los grandes. De eso se trata, de pelear con lo que tenemos sin perder de vista el proyecto del equipo.