Christian ‘El Chavo’ Cruz: ‘Mi tío emelecista se pone la de Liga’

Cuando estuvo en el Barcelona y en el Guayaquil City, ¿consideró alguna vez jugar por Liga?

Toda mi vida jugué en Guayaquil. Estuve muchos años en el Barcelona, aprendí de varios profesores y debuté en Primera. Luego, mi paso por River (ahora llamado Guayaquil City) fue importante para mi carrera porque me permitió consolidarme como jugador. Por eso, nunca pensé en venir a Liga. Fue una sorpresa, pero también un reto venir a esta institución tan grande, que exige mucho. Me lo he ganado.



¿Sus familiares le pedían que volviera al Barcelona?

Mi familia, la gente de mi barrio, al ser guayaquileño, me decían que debería jugar en Emelec o volver a Barcelona. Nunca nombraron a un equipo de la Sierra, pero tras mi contratación en Liga mi familia se puso contenta.



¿Sus familiares lo apoyan cuando juega con Liga, en Guayaquil?

Tengo un tío que es emelecista; ahora es hincha de Liga. Le doy una camiseta de Liga y se la pone sin problemas. A mi hermano, que es barcelonista, le doy una camiseta de Liga y también se la pone. Son cosas que marcan.



¿Cómo superó los efectos de la altitud, en sus primeros días en Liga?

Me costó mucho adaptarme. El tema de la altitud es complicado. Antes, cuando venía a jugar acá con otros equipos, sentía los efectos. Ahora me río al recordar esas experiencias porque ya estoy acoplado. En los primeros días me ayudaron los médicos y el preparador físico. La primera vez sentí dolores en el pecho y en la cabeza que nunca había tenido.



¿Qué hace en sus ratos libres, en Quito?

Estoy en una ciudad que apenas conozco y extraño mucho a mis familiares de Guayaquil. Pero el fútbol es lo que me gusta. Quito es una ciudad tranquila. Los primeros días vine solo porque mi hija (Cristina) se encontraba estudiando. Ahora, ella y mi esposa ya están conmigo.



A su esposa le dijo que no vendría de paseo a Liga, que venía para ser campeón. ¿Es posible?

Sí. Cuando me llamaron me sorprendí. Enseguida pensé en hacer una buena campaña y le dije a mi esposa (Priscila) que vendría a ganarme un puesto y a ganar un título con esta institución.



¿Cuáles son los equipos que pelearán el título?

Emelec, Barcelona, Universidad Católica y nosotros, en Liga, estamos en la lucha. Eso se definirá al final.



¿El DT Pablo Repetto habló con usted antes de su incorporación a Liga?

No. Estaba con el Guayaquil City haciendo la pretemporada en Esmeraldas y me llamaron para que viajara al día siguiente a Quito, para firmar el contrato. Fue inesperado. El profe Repetto me recibió bien, me dijo que tenía que ganarme el puesto. Gracias a Dios lo he hecho.



¿Cómo le ganó la titularidad a Aníbal Chalá, quien era fijo en su puesto la temporada pasada?

En los entrenamientos demostré mi juego. Esto no quiere decir que Aníbal esté mal. Es un gran jugador. Hablo mucho con él y estoy contento por ser su compañero. Aprendemos mutuamente.



Liga, en ocasiones, no muestra otras alternativas para atacar. ¿Cuál es el estilo de juego que impone Repetto?

Él quiere un equipo compacto, que todas las líneas estén ordenadas y con posesión. Cuando los equipos se encierran se nos complica. En Casa Blanca, la mayoría se encierra. Pero hemos sacado buenos resultados y eso nos permitió llegar a la punta.



¿De quién aprendió a centrar con precisión?

Comencé a desarrollar la técnica desde los 10 años. Los profesores de las divisiones juveniles me enseñaron. La técnica en formativas es lo más importante.



Tras culminar este año, ¿cuál será su futuro?

Vine a Liga por un año con opción de que adquieran mis derechos deportivos. Guayaquil City tiene mis derechos deportivos por un año más. Espero quedarme acá y ser campeón, lo que todos soñamos.