Emilio Gómez y Gonzalo Escobar se suman al Challenger de Quito

Los ecuatorianos Gonzalo Escobar y Emilio Gómez intervendrán en el Challenger de Quito, que se realizará entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre en el club Rancho San Francisco.

Los tricolores entrarán directamente al cuadro principal gracias a invitaciones del comité organizador.



Escobar, en el puesto 416 del ranking ATP, llegó hasta la primera ronda de los torneos de Lisboa (Portugal), Perugia y San Benedetto (Italia), en los últimos meses. Además, alcanzó el título del torneo Futuro, en Frascati Italia.



Su ilusión es mejorar su rendimiento en el Challenger de la capital. “Quito siempre me ha dado alegrías y sus condiciones ayudan a mi tenis”, indicó el ecuatoriano. Espera adaptarse a la altitud para cumplir un papel destacado.



Gómez, en el puesto 486 del escalafón ATP, quiere trepar posiciones en el circuito. Una lesión en el hombro complicó su rendimiento, este año.



Gómez participó en el Futuro de Pereira y el Challenger de Floridablanca, ambos en Colombia. La próxima semana intervendrá en el Challenger Santo Domingo, en República Dominicana.



Otro de los tricolores será Diego Hidalgo, quien este año volvió a competir con el desafío de alcanzar un buen lugar en el ATP. En el 2012, se ubicó en la posición 403.



La organización también espera por Roberto Quiroz, en el puesto 238. El ecuatoriano jugará la ‘qualy’ del US Open de los Estados Unidos, entre el 26 y 27 de agosto. Si no accede a la ronda principal, vendrá al certamen de Quito.



Hugo Minda será otro de los invitados nacionales.



Entre los favoritos estará el dominicano Víctor Estrella Burgos, quien está en el puesto 107 del escalafón ATP. El argentino Facundo Bagnis y los austriacos Gerald Melzer y Sebastián Ofner también intentarán tener protagonismo.



El certamen repartirá USD 50 000 en premios.