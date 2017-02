Emilio Gómez (Ecuador) y Juan Varillas (Perú) abrirán serie de Copa Davis

Emilio Gómez, número dos de Ecuador, y Juan Varillas, número uno de Perú, abrirán mañana la disputa de la primera ronda del Grupo 1 de América de la Copa Davis en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.

El sorteo de los enfrentamientos y del orden de los partidos, efectuado hoy, determinó que tras el choque entre Gómez y Varillas, disputarán el segundo encuentro de la primera jornada Roberto Quiroz, como número uno del equipo ecuatoriano, y Mauricio Echazú, raqueta numero dos de Perú.

El partido de dobles se disputará el sábado y enfrentará a Iván Endara y Gonzalo Escobar, como raquetas tres y cuatro de Ecuador, respectivamente, contra Jorge Panta y Alexander Merino, también números tres y cuatro, respectivamente, de Perú.



El cuarto punto lo disputarán el próximo domingo las raquetas número uno de cada país, Quiróz y Varillas, y el último punto entre los número dos, Gómez y Echazú.



El capitán del equipo ecuatoriano es Raúl Viver, y el de Perú Pablo Arraya.



Los partidos se disputarán en la cancha principal del estadio "Francisco Segura Cano", del Guayaquil Tenis Club, en pleno centro de esa ciudad portuaria, y el ganador de la primera ronda se enfrentará a la siembra 1, Brasil, en abril próximo.

Los partidos:

Viernes:

Emilio Gómez (ECU)-Juan Varillas (PER), 10.00 local (15.00 GMT).

Roberto Quiróz (ECU)-Mauricio Echazú (PER), 20 minutos después de concluir el primer partido.

Sábado:

Endara/Escobar (ECU)-Panta/Merino (PRE), 12.00 local (17.00 GMT).

Domingo:

Roberto Quiróz (ECU)-Juan Varillas (PER), 10.00 local (15.00 GMT).

Emilio Gómez (ECU)-Mauricio Echazú (PER), 20 minutos después de concluir el primer partido.