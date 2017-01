Emelec y Católica cerrarán la primera fecha del torneo

Alfredo Arias tiene lista la alineación para el debut de Emelec en el Campeonato Nacional, mañana, 28 de enero del 2017, ante la Universidad Católica.

Tres de los refuerzos que llegaron este año serán titulares, según las prácticas que realizó durante la semana. El charrúa usará a Ayrton Preciado, Bruno Vides y Cristian Ramos.

“Hicimos un gran trabajo en la pretemporada, ahora tenemos que demostrarlo”, dijo el DT charrúa. Él concentró a sus jugadores la noche de ayer, en el complejo de Los Samanes.



Este año, los eléctricos realizaron un recambio en su plantilla, con las contrataciones de ocho jugadores, tres de ellos extranjeros.

Según Arias, el objetivo es que este proceso dé resultados a corto plazo. “Vamos a pelear los primeros puestos, somos un equipo grande”, dijo.



El uruguayo no contará con Joao Rojas, que está con la selección Sub 20. Así mismo, deberá suplir la ausencia del suspendido Romario Caicedo y de los lesionados Robert Burbano y Hólger Matamoros.



Los capitalinos por su parte, solo tendrán la baja de Horacio Orzán, que se lesionó durante la pretemporada. Así lo informó el DT Jorge Célico.



El encuentro entre eléctricos y católicos cerrará la primera fecha del Campeonato. El partido se jugará a las 17:00, en el estadio Alberto Spencer.



Aún no usarán el estadio George Capwell, porque continúa en etapa de remodelación.