River Plate y Emelec empatan sin goles en el Monumental de Buenos Aires 

River Plate y Emelec igualan 0-0 en el estadio Antonio Vespucio Liberti, de Buenos Aires, en los primeros 30 minutos del encuentro válido por la cuarta fecha de la Copa Libertadores, en el grupo 3. El encuentro es dirigido por el brasileño Anderson Daronco.

El elenco azul se encontró con la primera acción clara de peligro, tras un remate de Bruno Vides, tras pase de Marcos Mondaini, que salió cerca del travesaño, poco antes de los 4 minutos de juego.



En el cuadro de la banda roja, que no cuenta con todos sus futbolistas estelares porque los guarda para el cotejo del próximo domingo ante Boca Juniors, es suplente el defensa ecuatoriano Arturo Mina.



A los 10' las acciones eran favorables para el equipo local, al punto que Marcelo Larondo recibió un pase largo, que llegó por el centro de la cancha, y ante la salida del golero envió la pelota al fondo del arco. No obstante, la acción fue anulada antes por una posición adelantada. Se salvaron los azules.



El técnico Marcelo Gallardo no se cansó de dar indicaciones y parecía no estar conforme con lo que realizaban sus pupilos en el campo de juego. Esto, pese que a que Emelec tampoco mostró un buen juego colectivo en la primera parte del encuentro.



El primer amonestado del partido fue Jordan Jaime, de Emelec, quien recibió una tarjeta amarilla a los 26'.



Unos 400 hinchas del 'Bombillo' apoyan a los eléctricos en el estadio Monumental de Buenos Aires.



A los 30 minutos Rodrigo Mora, delantero del elenco local, también fue sorprendido en posición adelantada en un ataque que causó zozobra en la defensa visitante.



Hinchas de Emelec,algunos que viajaron desde Ecuador, en el estadio Monumental. Foto: Juan Mabromata/ AFP

Emelec llega a este encuentro con tres puntos, tras dos derrotas y una victoria. En tanto, el poderoso elenco argentino lo hace como líder con 9 unidades, gracias a sus tres triunfos incluyendo el de visitante por 2-1 en el estadio Capwell de Guayaquil.



Antes, el 'Bombillo' también perdió ante Melgar. El único triunfo fue el 1-0 ante Deportivo Medellín.



River se clasificará a octavos de final con apenas un empate. No obstante, el cuadro de la banda roja afronta este encuentro también con la expectativa de su próximo partido ante Boca Juniors, en el denominado 'Superclásico' del próximo domingo. Por eso, algunos de los titulares no estarán en el juego de esta tarde.



El partido ante Boca es fundamental para River en su afán de luchar por el título argentino.



Al no ubicar a todos sus estelares, el DT Marcelo Gallardo dio minutos de juego a deportistas que no han tenido mayor participación en el rol titular como el uruguayo Rodrigo Mora. El defensa ecuatoriano Arturo Mina inició como suplente.



Alineaciones: