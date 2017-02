Emelec gana 2-0 a Liga (Q) con goles de Bruno Vides y Romario Caicedo

Emelec se impone 2-0 a Liga de Quito en la cancha del estadio Capwell de Guayaquil, cumplidos 75' del cotejo de la tercera fecha del torneo ecuatoriano de fútbol.

LDU había generado más opciones, pero Bruno Vides abrió la cuenta para que el 'Bombillo' se adelantara a los 37'. Curiosamente, unos segundos antes de la anotación Liga tuvo una clara opción pero Felipe Rodríguez no logró concretar.



Más adelante, el 'Ballet Azul' aumentó con un golazo de Romario Caicedo, a los 41', quien remató fuerte, cruzado, desde el costado derecho y la volada del golero Daniel Viteri no sirvió de nada.

Los universitarios se mostraron eficientes en el inicio del juego, al punto que generaron más opciones. Fernando Guerrero y José Quintero generaron una opción de ataque que finalizó con una mano dentro del área de Emelec que el árbitro José Luis Espinel no consideró como penal antes de los 10'.



Luego, Sebastián Piriz fue reemplazado por Osbaldo Lastra a los 11' en el cuadro Millonario.



El golero Daniel Viteri estuvo atento para salvar a los universitarios a los 14' tras un remate de Óscar Bagüí que participó de una jugada junto con Ayrton Preciado.



Liga perdió una excelente oportunidad tras un cotragolpe, pero Felipe Rodríguez no logró superar a Esteban Dreer y envió la pelota afuera cuando estuvo solo ante el guardameta. Más adelante, Juan Luis Anangonó también estuvo cerca de anotar cuando su remate de cabeza golpeó en el travesaño.



Liga llegó más y mejor en los primeros 30 minutos del partido, pero el 'Bombillo' no perdonó cuando tuvo opciones. Enfrentar a Emelec es una dura prueba para el elenco universitario que ha tenido un tibio arranque en el certamen con un empate como visitante ante Clan Juvenil y una dolorosa derrota ante Delfín en la Casa Blanca.

Para la segunda etapa ingresó Anderson Julio en lugar del uruguayo Rodríguez que perdió dos opciones para anotar.



A los 50' se salvó la U. Caicedo volvió a rematar con fuerza y la pelota impactó en la base del poste.



El DT Gustavo Munúa ensayó un cambio en el ataque. A los 52 ingresó Ronie Carrillo en lugar de Anangonó.



El DT charrúa arriesgó y mandó a la cancha a José Cevallos, un volante ofensivo, y sacó a Fernando Hidalgo que también juega en el sector medio de la cancha en labores más defensivas.



Hernán Barcos recibió un pase del defensa Norberto Araujo y remató fuerte a los 70' y el golero Dreer dio un rebote. Sin embargo, Anderson Julio llegó incómodo y su remate se fue fuera de la cancha. Fue una buena opción de la 'U' que no bajó los brazos en la siempre difícil 'caldera' del Capwell.



El segundo cambio de Emelec llegó a los 72. Salió Pedro Quiñónez e ingresó Fernando Gaibor.

Este domingo, el equipo del DT Gustavo Munúa visita al 'Bombillo' que llega a este encuentro con dos empates, como local ante Universidad Católica y en la visita a River Ecuador.



Hoy se jugará el partido N° 209 entre @CSEmelec y @LDU_Oficial. Te dejamos algunos datos estadísticos de estos enfrentamientos pic.twitter.com/IZdjI5DksA — Club Sport Emelec (@CSEmelec) 12 de febrero de 2017

Munúa todavía no ha podido encontrar un conjunto que sea contudente y que juegue de manera vistosa como es el afán de los hinchas. Ante el 'Ballet Azul' se podrá tener una idea más clara de lo que puede o no la Liga de Quito en este 2017.



La 'U' llegará a este cotejo sin el refuerzo de los uruguayos Horacio Salaberry y Rubén Olivera que están lesionados.

Las alineaciones:

Emelec:

Liga de Quito: