El Nacional piensa en refuerzos para el resto del torneo

Eduardo Favaro, el entrenador uruguayo de El Nacional, realizó un urgente pedido a la directiva: contratar refuerzos para la segunda etapa.

Uno de los nombres que planteó el ‘Lolo’ Favaro fue el de Christian Lara. El ‘Diablito’, de 38 años, es un deseo que tiene el técnico desde enero.



“Lara es un jugador que pedimos a inicios de año. Queríamos que fuera parte del plantel, pero no se pudo. Hemos reiterado ese pedido pero me dijeron que ahora tampoco va a ser posible”, dijo el DT.



Favaro y Lara se comunican permanentemente por mensajes de celular. Allí dialogan sobre la posibilidad del regreso del experimentado futbolista a filas de los criollos.



Sin embargo, la directiva criolla cree que será difícil la llegada de refuerzos por la situación económica del club.



Tito Manjarrez, el presidente del equipo, explica que el objetivo del año es clasificar a un torneo internacional y con esos recursos seguir financiando las deudas.



“El equipo ha logrado recuperar posiciones y ha mejorado en partidos claves. Esta directiva es responsable con el manejo financiero y con el objetivo de ser protagonistas”, manifestó el directivo.



El cálculo de Favaro y la directiva es que el equipo termina la etapa de media tabla hacia arriba. Hoy (23 de junio del 2018), los rojos visitarán a Macará en el estadio Bellavista de Ambato, a las 15:30.



Los criollos están en la mitad de la tabla con 23 puntos fruto de seis victorias, cinco empates y un total de siete derrotas.



Para conformar el equipo titular hay dos dudas por lesiones. El volante Cristhian Cordero y el delantero Miguel Parrales no se entrenaron con normalidad. Ambos cumplieron su etapa de recuperación, pero las molestias persisten y están en duda para el compromiso de hoy.



Otro de los futbolistas que en los dos últimos entrenamientos no participó fue Manuel Balda. Un dolor en el tobillo le puso en duda en la titularidad en el juego de hoy.



Los defensas centrales serán Javier Quiñónez con Luis Segovia. “En el último partido generamos muchas oportunidades, pero los postes no nos ayudaron. Ahora vamos por una victoria en Ambato. Es una cancha difícil y Macará tiene un goleador como Tévez (Juan Manuel) que es difícil de marcar”, dijo Segovia.



En el medio campo, Roberto Garcés es inamovible. También Adolfo Muñoz pelea por sostenerse en la titularidad al igual que Daniel Angulo.



Una de las preocupaciones del cuerpo técnico criollo es el rendimiento entre la defensa y los delanteros. En 18 juegos, El Nacional ha marcado 23 tantos, pero ha recibido 27.



La campaña es irregular. El rojo registra seis triunfos, cinco empates y siete derrotas. Esto los tiene en séptimo lugar y distanciado de sus rivales (Independiente del Valle y Macará) por apenas un punto.



“Ganamos partidos claves como a Liga de Quito. Con Barcelona hubo cinco postes que si entraban el marcador era otro. También admitimos que hemos tenido partidos en los que hemos jugado mal”, reconoció el volante Garcés.



La fecha también tendrá otro partido clave en la pelea por el primer lugar en la etapa. En Guayaquil, Barcelona enfrentará a Delfín. Los toreros necesitan una victoria para aferrarse en la pelea hasta la última fecha del torneo.



El DT Guillermo Almada hizo fútbol en el último entrenamiento con Damián Díaz y Juan Ignacio Dinenno como titulares como fórmula de ataque para jugar ante el ‘cetáceo’.



Los toreros alinearían a Máximo Banguera, en el arco; Pedro Pablo Velasco, Xavier Arreaga, Félix Torres y Mario Pineida, en defensa. En el medio campo: Gabriel Marques, Ely Esterilla, Erick Castillo, Michael Arroyo, Díaz y Dinenno.



La fecha del campeonato se cerrará mañana con el juego entre Guayaquil City e Independiente del Valle.



Los rayados salieron de su mala racha de siete partidos sin ganar, pero por decisión del entrenador Gabriel Schürrer fue separado el delantero Maximiliano Barreiro. Alejandro Cabeza y Michael Estrada son las alternativas.