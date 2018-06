La revelación de Ronaldo: 'Héctor Cúper fue el peor entrenador que tuve'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El mítico goleador brasileño, Ronaldo, que forma parte del staff que viajó a Rusia, habló de su mala relación con el actual entrenador de Egipto, Héctor Cúper. En la temporada 2001/2002 ambos coincidieron en el Inter de Italia.

"Cuando él llegó, mi historia en el Inter se terminó", reconoció "El Fenómeno" acerca del calvario que vivió durante su último año en el equipo "neroazurro" después de cinco años en el plantel.

"Nunca pensé que se iba a llegar a la situación de pedirle al presidente (Massimo Moratti) que eligiera: era yo o el entrenador, y para mí sorpresa eligió al entrenador; lo cual fue maravilloso porque me pude ir al Real Madrid", reconoció entre risas.

Su relación era distante. El brasileño recordó que en aquel momento, el se estaba recuperando de una lesión y necesitaba volver a jugar, sin embargo Cúper no lo ponía. "Fue el peor entrenador que he tenido", sentenció.



Al parecer, los métodos que utilizaba el argentino no eran del agrado del segundo máximo goleador de la historia de los mundiales: "Todos los días había que correr cuatro kilómetros. Antes de cada partido nos pegaba una palmada fuerte en el pecho… no se si nos quería motivar o que…"



Posteriormente, Ronaldo recaló en el Real Madrid y continuó agrandando su historia. En el merengue pasó cinco temporadas hasta que volvió a Italia, esta vez al formar parte del Milan.



Hoy, Héctor Cúper debuta en la Copa del Mundo al mando de la selección de Egipto. Junto a Uruguay, Arabia Saudita y Rusia, forma parte del Grupo A.