Ecuador terminó séptimo en el relevo femenino y quedó fuera de la final 

El cuarteto ecuatoriano femenino de la prueba de 4x100 metros del Mundial de atletismo de Londres 2017 quedó eliminado este sábado 12 de agosto de 2017 al terminar en la séptima y última posición en su serie de primera ronda.

Las ecuatorianas Yuliana Angulo, Narcisa Landázuri, Romina Cifuentes y Ángela Tenorio hicieron su mejor tiempo de la temporada (43.94) , pero fue insuficiente para pasar.



Con ese tiempo, quedaron además a seis centésimas del récord nacional (43.88) , instaurado en 2013 en La Habana por un cuarteto en el que ya estaban Angulo y Tenorio.

Ecuador SB 43.94 🇪🇨 #7 ,por primera vez en la historia un equipo participa en una gesta mundialista



A la final de este sábado por la noche pasaban los tres primeros de cada una de las dos series y los dos mejores tiempos.



“Fue demasiado difícil. Esto es una prueba muy técnica. Estoy convencida de que las corredoras que tenemos, todas estamos a nivel, pero nos falta mejorar un poco los cambios. Todas las del equipo somos jóvenes, entre 18 y 24 años. Tenemos un futuro por delante” , explicó Tenorio a la AFP tras la eliminación.



El equipo ecuatoriano de relevos se había estado preparando en España antes del Mundial, pero con la ausencia de una de las integrantes.



La serie en la que participaron las ecuatorianas fue ganada por el cuarteto estadounidense formado por Aaliyah Brown, Allyson Felix, Morolake Akinosun y Ariana Washington, que hizo un tiempo de 41.84.

M. Landázuri, A.Tenorio, R.Cifuentes y Y.Angulo, participaron en la semifinal relevos 4x100 del @IAAFWorldChamps culminando en el 7° lugar🇪🇨



Ángela Tenorio, gran esperanza ecuatoriana en la velocidad, y Narcisa Landázuri habían participado en los 100 metros planos en este Mundial, quedando eliminadas en la primera ronda.



“Individualmente creo que no fue una buena carrera para mí en los 100 metros planos, espero mejorar. En el grupal nos falta un poco mejorar las entregas. Somos cuatro talentos de Ecuador. Simplemente no se dan las cosas. Este año me pasaron muchas cosas, tuve algunas bajas, pero me considero con un gran potencial. Estoy convencida de tener una medalla olímpica en Tokio en 2020. Estoy convencida de ello ” , aseguró Tenorio.