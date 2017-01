Director del Dakar: 'Mi sueño es armar un recorrido hasta Colombia'

El director del Dakar, el francés Etienne Lavigne, destacó hoy en La Paz que sueña con que la tradicional competencia llegue en los próximos años hasta el puerto colombiano de Cartagena de Indias, tras pasar por Argentina, Chile, Perú y Ecuador.

"Me gusta contar cada año una historia nueva con nuevos países a descubrir. Mi sueño es armar un recorrido de sur al norte. Tenemos un proyecto listo sobre el papel. La idea es salir de Santiago de Chile o Buenos Aires y subir hasta Cartagena en Colombia, una ciudad que me gusta mucho", señaló Lavigne.



El francés se animó a bautizar a su sueño como el "rally Dakar-Pacífico", que representaría un símbolo de unidad de los países sudamericanos. "El Dakar no solo es un evento deportivo sino un evento cultural y social en cada país", agregó.



El organizador del Dakar tuvo una positiva evaluación de cinco etapas y que hoy tuvo un día de descanso en La Paz. "Haciendo balance de la primera semana debemos señalar que ellos (los participantes) gustan de este tipo de recorrido.



Si ellos están satisfechos, estoy satisfecho. Hasta ahora, ellos gustan de esto. El Dakar es un evento extremo", evaluó Lavigne. Sobre el recorrido de este año, Lavigne reconoció que sabía de entrada de las complicaciones que provocaría. "Desde nuestro primer dibujo -en París- iba a ser difícil para todos. Tenemos un buen nivel de participación hasta ahora (75 abandonos). Cada día con nuevas etapa y nuevas dificultades".



Lavigne explicó que la lluvia que cayó el viernes, 6 de enero del 2017, en el altiplano boliviano perjudicó a 21 pilotos que durmieron dentro de sus vehículos a 4 000 metros de altitud, que fueron evacuados el sábado y que hoy se preparaban en La Paz para encarar la séptima y octava etapa en la modalidad maraton, sin asistencia técnica en el campamento de Uyuni.



El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia, por otra parte, pronosticó lluvias hasta el martes en el occidente boliviano. "La etapa Oruro-La Paz fue cancelada el sábado porque la pista estaba mal. Vamos a estudiar la evolución del tiempo. Tenemos vehículos que están recorriendo la ruta del lunes y martes. Con información sobre el terreno se tomará una decisión", anticipó Lavigne.



La organización del Dakar, por otra parte, donará al Gobierno de Bolivia tres camiones cisternas de 35.000 litros de capacidad cada uno para distribuir agua potable en la ciudad de La Paz.