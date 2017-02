Diego Maradona asegura que el fútbol argentino 'está quebrado'

El exfutbolista Diego Maradona aseguró hoy, 13 de febrero del 2017, que el fútbol argentino "está quebrado" por las disputas entre los directivos de los equipos, y alertó de que existe el riesgo de que la FIFA "desafilie" y deje a los clubes fuera de las competiciones internacionales.

Durante una extensa entrevista publicada hoy por el diario Clarín, Maradona, que ejerce de embajador de la FIFA en Argentina para ayudar a solucionar la crisis que atraviesa la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), habló de la situación del fútbol argentino, de la selección, de la FIFA y de su momento vital.



El grueso de la entrevista, sin embargo, se centró en la crisis económica e institucional en la que está sumida la AFA por un complejo conflicto por los derechos de televisión de los equipos, que, de momento, retrasó el reinicio del torneo liguero, previsto para febrero, hasta marzo.



Para Maradona, los presidentes de los clubes están "más preocupados en qué beneficio propio pueden sacar" en un contrato de televisión que en los "problemas reales que tiene el fútbol", por lo que les pidió que dejen "la soberbia en casa" y se pongan a "laburar" (trabajar).



En este sentido, explicó que, como embajador de la FIFA, redactará un documento en el que detallará la situación actual de la institución: "Yo voy a llevar mi informe a Zurich y voy a hablar con (Gianni) Infantino -presidente de la FIFA- porque me parece que las cosas no se están haciendo nada bien y al Gobierno le da lo mismo".



La reanudación de la Liga estaba programada para el primer fin de semana de febrero, porque la AFA todavía no vendió los derechos de transmisión por televisión de los partidos, después de que el Gobierno suspendiera el programa Fútbol para Todos, a través del que pagaba a los clubes para televisar de forma gratuita el torneo.



El presidente argentino, Mauricio Macri, suspendió el plan estatal a partir del 1 de enero, y algunos clubes exigen al Estado una indemnización por la ruptura anticipada del contrato, que finalizaba en 2019.



No obstante, los problemas en el órgano rector del fútbol argentino se radicalizaron hace ya más de un año, cuando las elecciones para elegir a un nuevo presidentes para el periodo 2015-2019 se saldaron con un empate a 38 votos, a priori imposible dado que estaban habilitados a sufragar 75 asambleístas.



Maradona, que entiende que la situación desde entonces no se arregló por la soberbia de los directivos de los clubes advirtió de que la FIFA puede tomar medidas extremas si no se elige un nuevo presidente en las elecciones programadas para abril.



"Nos desafilian y tenemos que hacer un torneo doméstico y no podemos pasar el charco. Puede pasar, eh... Que lo sepan estos que están todo el día en televisión y en reuniones pidiendo cosas", auguró el mítico exdelantero del FC Barcelona.



Por otro lado, Maradona restó importancia a los audios recientemente filtrados en los que el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, pide favores a directivos de la AFA y dijo que esa práctica en el fútbol argentino la aplica "todo el mundo": "Vos y los que estamos dentro del fútbol sabemos que todo el mundo le mete un golpe de teléfono a todo el mundo", sentenció.