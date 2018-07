Diego Maradona dio una entrevista en aparente estado etílico

LEA TAMBIÉN

En medio del anuncio de la boda con su novia Rocío Oliva, el exastro argentino Diego Maradona dio declaraciones a los medios de comunicación entre balbuceos y tartamudeos, que evidenciaban un aparente estado etílico.

El 'Pelusa', en un video divulgado por un programa de farándula de América TV de Argentina, se mostraba dentro un vehículo, pero era incapaz de pronunciar palabras o hilvanar oraciones completas, que mostraban que no se encontraba dentro de sus cabales.



Según varios medios argentinos, el jugador habría estado en supuesto estado etílico o bajo el efecto de medicamentos con prescripción. En la entrevista, su novia Rocío Oliva lo interrumpe constantemente para que no responda a las preguntas de los periodistas, pero Maradona aprovechó para lanzar declaraciones contra la AFA y su presidente, Claudio Tapia.



"Ehhhhhhhhhhhhh....Estoy bien, no tengo nada, eeeeeehhhh", respondía el exjugador del Napoli y el FC Barcelona, cuando era preguntado por sus reacciones.



No es la primera vez en el año que el '10' entra en polémica con imágenes lamentables. En los partidos de la Copa Mundial de la selección de Argentina ante Croacia y Nigeria, Maradona se dedicó a lanzar insultos y malas señas desde el palco VIP. Al final tuvo que ser atendido por descompensación por los paramédicos.