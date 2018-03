El PAR tiene inconformes a seleccionados nacionales

Inconformes, desilusionados, sorprendidos, desmotivados… Así se sienten los seleccionados nacionales que quedaron fuera del Plan de Alto Rendimiento (PAR) del Ministerio del Deporte. Ellos, con los nuevos parámetros, dejaron de recibir dinero por falta de éxitos internacionales en el 2017.

Por ejemplo, los atletas Miguel Almachi, Segundo Jami, Marizol Landázuri, Magaly Bonilla, Maritza Guamán, Silvia Paredes, Rosalba Chacha..., ya no aparecen en el PAR. Los siete compitieron en los Juegos Olímpicos del 2016. Las exigencias son mayores para todos. El deportista élite debe ser como mínimo campeón bolivariano para entrar en el PAR. Por ese motivo, el atletismo bajó de 24 a 16 deportistas.

Guamán, marchista lojana, se siente inconforme con la decisión ministerial. Ella se lamenta porque con el dinero que recibía de la beca ayudaba a la manutención de sus tres hermanos. Por ahora, “la Federación Deportiva de Loja me ofreció ayudar para seguir entrenando y compitiendo”.

Según Roberto Ibáñez, viceministro del Deporte, algunos seleccionados llegaron al Ministerio pidiendo explicaciones de su categorización o por qué se quedaron fuera del PAR. “Les hemos explicado desde el aspecto técnico, con sus resultados del 2017 y los deportistas han entendido”.

El exjudoca aseguró que antes no había un control para los deportistas, quienes recibían su estímulo con o sin el cumplimiento de sus obligaciones.



En la actualidad, el becado debe cumplir al menos el 85% de asistencia a las prácticas para recibir su incentivo mensual. Ibáñez es categórico: quienes no están en el PAR es porque no tienen el nivel requerido. “El Plan de Alto Rendimiento es para los mejores deportistas del país”.

El racquetbol es otra disciplina afectada. Hasta finales del 2017, 11 raquetistas de las categorías sénior, juvenil y prejuvenil se beneficiaron del PAR. Este año, María Paz Muñoz y Verónica Sotomayor son las únicas favorecidas.

Cristian Chávez, Jorge Ochoa, José Ugalde, Esteban de Janón, Fernando Ríos, Ana Sarmiento, María José Muñoz, entre otros, salieron del PAR. Ríos, de 29 años, es ahora técnico de la selección nacional. Los afectados anhelan contar con el apoyo de la Federación Ecuatoriana de Racquetbol.



Una de las innovaciones del PAR es que los deportistas pueden ingresar al grupo selecto poco después de alcanzar los parámetros exigidos. Todo dependerá del Comité de Alto Rendimiento.

Magaly Bonilla, quien el pasado 10 de marzo se estrenó en la prueba de 50 km marcha con una medalla de oro y un récord sudamericano, confía con regresar al PAR. “Ojalá el Ministerio me reconsidere”.

Hay más disciplinas. El ciclismo, por ejemplo, de 13 deportistas bajó a seis. En lucha, de 23 beneficiados se redujo a 15, entre otras.