El Deportivo Quito está a un paso de descender de la Segunda Categoría

Deportivo Quito, otra vez, pasa apuros. Este jueves 25 de mayo de 2017, la directiva del club emitió un comunicado informando que el club no jugará ante Espoli porque no logró levantar la suspensión. Estaba previsto que la ‘AKD’ visite a Espoli el sábado 27 de mayo, por la fecha 12 del torneo provincial de la Segunda Categoría, en el estadio de Cayambe.

La directiva azulgrana no logró levantar la suspensión que pesa sobre el equipo. Según el comunicado: “la institución no pudo cumplir ni llegar a un acuerdo con el exjugador Miguel Ibarra, quien solicitó el pago total de su deuda”, se explicó en el comunicado oficial de la ‘AKD’.



La situación del club es compleja. Es el primer que consta como no presentación. En el caso de que se vuelva repetir, el club perderá el cupo en la Segunda Categoría y no podría participar.



Según el detalle explicado por Luis Otero, en el grupo de comunicación del club: “AFNA no estipula descenso, pero FIFA ordena la pérdida de categoría”, reconoció.En tal virtud, el equipo cinco veces campeón del fútbol ecuatoriano saldría del fútbol profesional.



Según el futbolista Miguel Ibarra, el Quito no ha cumplido con su promesa de pago. En entrevista con radio La Deportiva explicó que “a inicio de temporada llamaron para llegar a un acuerdo y quedé en no cobrarles ese mes sino esperar un mes más. Me adeudan dos cuotas y me quieren pagar la mitad de una de ellas, ese no era el acuerdo”, detalló.



Reconoció que ha recibido más de USD 8 000, pero no han cubierto el valor de la deuda. Aclaró que pasa apuros porque en Liga de Loja, su actual club, la situación no es buena en lo económico. “No soy el malo de la película como todos lo piensan “El año pasado me dieron un cheque con la firma falsa y nunca me solucionaron eso. Ese es el dinero que me pagaron. El primer acuerdo fue para que puedan jugar en Segunda. Después me pidieron que les espere y ahora quieren darme sólo una parte”.

A falta de 10 partidos por jugarse en la Segunda, la situación del Quito se agrava. El 30 de mayo también se vence el plazo por otra deuda FIFA de Sebastián Rusculleda. También está corriendo el plazo por la deuda de Carlos Ischia y Federico Nieto. Esa deuda supera los USD 600 000 y todavía no se han logrado acuerdos de pago.