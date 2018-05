Deportivo Cuenca quiere ganar en su casa

LEA TAMBIÉN

La preocupación por la pésima campaña del Deportivo Cuenca se generalizó en Azuay. Las autoridades de la provincia se sumaron al desconsuelo que tienen los hinchas por ver a su equipo en la zona del descenso. Hubo ofrecimientos y se esperan definiciones.

Hace más de tres años se vivieron momentos parecidos. El 22 de abril del 2015, el conjunto azuayo cayó al sótano tras perder de local con Aucas. Se quedó con 10 puntos en 14 partidos. El ecuatoriano Álex Aguinaga recién había asumido la dirección técnica. Igual sucede ahora con el DT uruguayo Guillermo Sanguinetti, quien llegó la semana pasada con el reto de sacarle del último lugar. Tiene siete puntos de los 36 disputados.



Desde la zona técnica, Sanguinetti se estrena hoy, 13 de mayo del 2018 ante Barcelona, que es segundo en la tabla con 26 unidades. El cotejo se juega desde las 16:00, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, válido por la fecha 13. Los aficionados confían en la capacidad del estratega charrúa para salir de la mala racha.



Según Sanguinetti, el equipo quiere salir de la posición en la que se encuentra y con ese objetivo se trabajó durante la semana. “Hemos probado un par de jugadores en algunas posiciones y se han hecho variantes”. La idea es tener un equipo equilibrado en las transiciones entre defensa y ataque.



A su parecer, Barcelona tiene uno de los mejores planteles del fútbol ecuatoriano, con gran potencial ofensivo.



“Es un equipo rápido y con variantes, hay que contralarlo para evitar que te hagan daño”. El extécnico del Delfín consideró que su rival tiene sus defectos.

El uruguayo Juan Ramón Silva, quien fue DT interino durante dos semanas, compartió la intranquilidad de la hinchada de la capital azuaya.



“Debe y tiene que estar preocupada. Encontré un plantel que no estaba en buenas condiciones, era notorio que faltaban muchas cosas en el manejo técnico, faltó un funcionamiento adecuado…”, dijo el estratega uruguayo.



Freddy Abril, exdirectivo del Cuenca, calificó como penoso el momento que experimenta el único equipo del Austro en la Serie A. Él está consciente que uno de los factores para la mala campaña es la crisis económica que soporta el club.



Sin embargo, consideró que se han cometido muchos errores por parte del Directorio actual, aunque no de mala fe. A su criterio, se confió demasiado en los asesores para contratar a los extranjeros. “El refuerzo debe marcar diferencia y eso no está ocurriendo”.



Galo Cárdenas, presidente de la Comisión de Fútbol, aclaró en su momento que no se pudo retener a los mejores jugadores nacionales y extranjeros del 2017 por falta de dinero. “Fue imposible competir con otros clubes que ofrecieron triplicar sus sueldos”. El tope salarial mensual del ‘Expreso Austral’ es de USD 8 000.



El viernes pasado, Xavier Enderica, María Cecilia Alvarado, Marco Ávila, gobernador y viceprefecta del Azuay, y concejal de Cuenca, en ese orden, llegaron a los entrenamientos del conjunto rojo. Allí arengaron a los jugadores y coincidieron que hoy el equipo empieza a salir de la mala racha con una victoria ante Barcelona.



Ávila, exdirectivo del club, adelantó que se hará un convenio con las empresas del Municipio de Cuenca por cerca de USD 130 000, que ayudará a la economía del club. La firma sería la próxima semana.



También se dotará de canchas en terrenos municipales para los entrenamientos del plantel profesional, como el estadio de Cazhapata. Se buscan otras opciones para dotar de un terreno al club.



A estas preocupaciones se sumó la suspensión que fue levantada el viernes, tras pagos de deudas a sus acreadores más urgentes.