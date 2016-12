El deportista utiliza el gel para resistir en las carreras

Practicar un deporte es parte de un ritual. La indumentaria, los entrenamientos y la nutrición son elementos que los deportistas incluyen a la hora de optimizar su rendimiento.

La nutrición del deportista necesita de objetivos y disciplina. Un control de los alimentos que ingiere le proporciona mayor rendimiento en el deporte que practique. Parte de esa nutrición se complementa con el consumo de suplementos deportivos.



Estos tienen como finalidad equilibrar la dieta y evitar carencias nutricionales ocasionadas por el desgaste físico. Para aquellos deportistas que dedican más de una hora de entrenamiento estos son los productos estrella. Uno de estos ejemplos son los geles energéticos.



Están compuestos de agua y carbohidratos. Su consumo se recomienda en los ejercicios de larga duración para mantener el rendimiento deportivo pues aportan energía de manera rápida, y se digieren fácilmente.



El consumo de los geles no es recomendable para todos los deportistas. Si alguien corre en una prueba de 10k no es necesario usarlos. Lo ideal es trabajar en la alimentación los días previos a la realización de ejercicios. Por el contrario, si realiza deporte por más de dos horas, los geles energéticos le a devuelven la energía necesaria para su competencia.



Lo que ocurre en el cuerpo de un deportista de resistencia es que cuando ha superado los 90 minutos de esfuerzo físico las reservas de glucógeno se agotan. Los geles, en este caso, ayudan a reponer el glucógeno que necesitan ellos para continuar. Si esto no ocurre el cuerpo toma energía de otras fuentes que no le convienen, proteínas o grasas por ejemplo.



“Los geles son de mucha utilidad para personas que realizan actividades que exigen mucha resistencia, no para personas que solo realizan una hora de caminata”, recomienda la nutricionista Sara Mafla.

Estos están compuestos de altas cantidades de carbohidratos. También incluyen minerales, encargados de aportar sodio, vitaminas principalmente la B1 y cafeína, que ayuda a retrasar la fatiga y disimular la percepción del dolor. Algunas marcas pueden incorporar antioxidantes.



Para consumirlos es recomendable probarlos días antes de una competencia, con el propósito de evitar problemas intestinales, deshidratación y falta de energía.



En el mercado se pueden encontrar variedad de estos productos. Gu Energy Gel Sport es uno de los geles energéticos que no superan los USD 4. Otra opción es Gel Going, que viene en tres presentaciones (granada, café y fresa banano), al precio de USD 3,60.



Otra medida a considerar es que no se debe ingerir el gel energético abruptamente ya que esto podría ocasionar hipoglucemia, que es, por el contrario, el desgaste de energía.

Los expertos recomiendan que se requiere de cinco a 10 minutos para tomar el gel, preferiblemente acompañado de agua. Estos vienen en bolsitas, de entre 15 y 30 gramos.