Thierry Neuville mantiene la distancia con Ogier en el Rally de Montecarlo

El piloto belga Thierry Neuville (Hyundai i20) mantuvo el liderato provisional en el 85º Rally de Montecarlo, este viernes, después de las seis especiales de la segunda jornada, con 45 segundos de ventaja sobre el francés Sébastien Ogier (Ford Fiesta RS), vigente campeón mundial.

Neuville, que había terminado líder el primer día después de la única especial disputada por entero el jueves, fue el más rápido en tres especiales de este viernes (ES4, ES5 y ES6).



Ogier, ganador de los cuatro últimos títulos mundiales con Volkswagen, perdió unos 40 segundos tras meterse en un foso. Pero fue el más rápido en la séptima y la octava especial (ES7 y ES8), disputadas por la tarde cerca de su lugar de origen en el sur de Francia.



"Las condiciones eran muy difíciles y ser el primero en abrir la ruta lo hizo más complicado", dijo Ogier, que sin la ayuda de los espectadores para sacar el coche habría visto muy comprometida su actuación de este viernes.



El estonio Ott Tänak, compañero de Ogier con otro Ford Fiesta, ganó en la tercera especial y es el otro aspirante a la victoria en este rally. Está apenas a tres décimas de segundo de Ogier y a 45.4 segundos de Neuville.



El belga, una de las principales opciones a tomar el testigo de Ogier tras la retirada de VW del Mundial, demostró que su Hyundai i20 está preparado para luchar por el título.



A sus 29 años Neuville solo cuenta dos victorias en el World Rally Car (WRC) y 19 podios, siete obtenidos la temporada pasada en la que terminó, como en 2013, subcampeón mundial tras Ogier.

Meeke y Hänninen se retiran



Montecarlo no es hasta el momento una de sus pruebas favoritas. Abandonó en sus tres primeras participaciones antes de finalizar quinto en 2015 y tercero en 2016.



Ogier, por su parte, parece capacitado para dar guerra a pesar de haber pasado de la dominadora Volkswagen a M-Sport, la más modesta escudería del campeonato, que no ha ganado una carrera desde 2012.



"No estoy completamente satisfecho de mis reglajes, tenemos que trabajar en este sentido, pero vamos a dar lo mejor en este rally, que está lejos de su final", señaló el francés de 33 años.



Dos pilotos se tuvieron que retirar este viernes. El finlandés Juho Hänninen (Toyota) dañó la parte izquierda de su Yaris en la quinta especial y el británico Kris Meeke (Citroën) rompió la suspensión del C3 tras haber golpeado una piedra en la ES4.

El sábado continúa el Rally de Montecarlo, primera cita del Mundial WRC de 2017, con cinco especiales entre Gap y Mónaco (ES9 a ES13), para cubrir 120 kilómetros cronometrados. El desenlace tendrá lugar el domingo con las últimas cuatro especiales (ES14 a ES17).



La prueba inaugural del Mundial empezó el jueves marcado por el accidente del neozelandés Hayden Paddon, en el que murió un espectador español de 50 años. Paddon y su copiloto salieron ilesos del incidente, aunque su auto volcó y tuvieron que abandonar.