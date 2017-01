Martín Dávalos corrió con una herida en el ombligo en Estados Unidos

Martín Dávalos volvió a las carreras de la costa oeste de los Estados Unidos y terminó tercero, el pasado fin de semana. De esa manera, comenzó la temporada 2017 en la clase 250 cm3.

Su participación se puso en riesgo tras un accidente en los entrenamientos, previo a la carrera de Supercrós que se corrió en el emblemático Angel Stadium de Anaheim.



Según su hermano, Andrés Dávalos, "Martín se cayó de la moto y sufrió un corte bien grande a la altura del ombligo, le tuvieron que coser la herida". Se estima que la sutura fue de ocho puntos.



Dávalos, quien por cuarto año seguido correrá por la marca Husqvarna, fue superado por los estadounidenses Shane McElrath (KTM) y Aaron Plessinger (Yamaha). Llegó por delante de Mitchell Oldenburg (KTM), Justin Hill (Kawasaki) y Jeremy Martin (Honda), reconocidos participantes en la clase 250 cm3.



Después de la competencia, el piloto pichinchano radicado en Orlando recordó a la prensa que, "no he corrido en la costa oeste en mucho tiempo. He tenido un poco de problemas, pero luché en la pista". La prueba final largó con 22 corredores, incluidos los anfitriones, Dávalos, el australiano Dan Reardon y el suizo Killian Auberson.

La página oficial de la marca multinacional: www.husqvarna-motorcycles.com, destacó la actuación del ecuatoriano. "Martín Dávalos se ubicó en una codiciada posición, desde el inicio estuvo entre los tres primeros y mantuvo a su Husqvarna FC 250 en el podio al terminar tercero".



De las conversaciones mantenidas con su hermano menor, Martín pretendía estrenarse este año con un triunfo, pero no se sintió cómodo en la pista. Le costó acoplarse al escenario porque no estuvo en óptimas condiciones debido a la lluvia del día anterior.



Incluso, para descartar accidentes, los organizadores evitaron trazar saltos demasiado exigentes, porque también se pronosticaba lluvia para el día de la prueba. No ocurrió aquello y todos corrieron a extrema velocidad, convirtiéndose en una competencia complicada.



Los medios estadounidenses reportaron la presencia de 45 050 aficionados, el sábado pasado por la noche, en el Angel Stadium. Allí, Ken Roczen, del Team Honda HRC, obtuvo una victoria dominante en su debut en la clase 450.

A criterio de Dávalos, el resultado es bueno, aunque pudo ser mejor. El ecuatoriano de 29 años sumó 20 puntos en la clasificación general. McElrath y Plessinger acumularon 25 y 22 unidades, en ese orden. Ellos volverán a encontrarse este sábado en San Diego, California, en la segunda fecha del Nacional de Supercrós en los Estados Unidos.



El motociclista nacional llegó a Estados Unidos en el 2004, cuando tenía 17 años.Todos los años corre en dos modalidades. En el calendario del 2017 se registran 17 fechas del Supercrós, en diferentes sedes, hasta el 6 de mayo. Entre tanto, las válidas de Motocrós arrancarán el 20 de mayo y finalizarán el 26 de agosto.



Según Andrés Dávalos, la vida de su hermano es ajetreada en los Estados Unidos. Tiene programado correr entre cuatro y siete válidas seguidas de Supercrós, en los primeros meses de este año. Todo dependerá de que no sufra lesiones durante las carreras oficiales o en los entrenamientos.