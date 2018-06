Ocho etapas tendrá la Vuelta al Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los equipos de Colombia, Argentina, Costa Rica, República Dominicana y Kazajstán ya han confirmado su presencia en la XXXV Vuelta al Ecuador 2018, que se disputará entre el 6 y el 13 de octubre.

Pedro Rodríguez, quien ganó por cinco ocasiones la Vuelta al Ecuador, tomó a su cargo la organización de esta competencia con el aval de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, institución que no la realiza desde el 2014.



Una vez que finalice el Mundial Rusia 2018, Rodríguez realizará la presentación de la Vuelta, que tendrá ocho etapas.



Las etapas serán: Coca a Tena; Tena a Puyo; Puyo a Riobamba; Riobamba a Salcedo; Cayambe a Ibarra; Cotacachi a Huaca; contrarreloj en Tulcán; y, circuito en Tulcán.



Uno de los equipos que confirmó su participación es el Team Medellín, que lo conforma Jonathan Caicedo, ciclista que fue segundo en la Vuelta Ciclística a Asturias, en mayo pasado.



El equipo de Argentina también confirmó su participación pues, un equipo ecuatoriano ha competido, en los últimos años, en la Vuelta a Mendoza.



El equipo de la Prefectura de Carchi, dirigido por Paulo Caicedo, conformó un equipo competitivo. Se unió al grupo Jefferson Cepeda, quien ganó la medalla de oro en los pasados Juegos Sudamericanos. Fue primero en la carrera de ruta de 160 km.



También llegó al equipo Alexander Cepeda, quien formó parte del Team Ecuador en los últimos años.



En Giant Vittoria Team destacan los nombres de Segundo Navarrete y Sebastián Rodríguez, quien también formó parte de la selección ecuatoriana que participó en los Juegos Sudamericanos.



Richard Carapaz, del Movistar Team, confirmó que no estará en la Vuelta al Ecuador, pues su prioridad, en el segundo semestre del año será su participación en el Mundial de Austria.



En su arribo al país, tras el cuarto lugar en el Giro de Italia, dijo que no participará en la Vuelta al Ecuador.



El Municipio de Tulcán y la Prefectura de Carchi entregarán su aporte para la organización de las etapas que se desarrollará en esa provincia, en las últimas etapas.